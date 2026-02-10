Dy të tretat e gjermanëve i konsiderojnë SHBA-të kërcënim të madh për paqen botërore

Pothuajse dy të tretat e qytetarëve në Gjermani vlerësojnë se Shtetet e Bashkuara të Amerikës përbëjnë një kërcënim të madh për paqen botërore në vitet e ardhshme, sipas një sondazhi përfaqësues që tregon një rritje të ndjeshme krahasuar me vitin 2024.
Sondazhi, i realizuar nga Instituti Allensbach për llogari të Qendrës për Strategji dhe Lidership të Lartë, tregon se 65% e të anketuarve përmendën SHBA-në si vendin që, sipas tyre, paraqet kërcënimin më të madh për paqen globale. Një vit më parë, i njëjti tregues ishte 46%, raporton noa.al, ndërsa në vitin 2024 vetëm rreth 24% e gjermanëve e konsideronin SHBA-në kërcënim për paqen botërore.
Çfarë mendojnë për Rusinë
Rusia mbetet vendi që perceptohet si kërcënimi kryesor nga shumica e gjermanëve. Që prej pushtimit rus të Ukrainës në shkurt 2022, mes 75% dhe 82% e të anketuarve e kanë cilësuar Rusinë si kërcënimin më të madh për paqen globale; në sondazhin e fundit ky tregues është 81%.
Sa gjermanë e shohin të mundshme përfshirjen e vendit në luftë
Në pyetjen nëse Gjermania mund të përfshihet në një luftë në vitet e ardhshme, vetëm 3% e konsiderojnë këtë shumë të mundshme, ndërsa 28% e shohin si të mundshme. Nga ana tjetër, 40% mendojnë se përfshirja në luftë është e pamundur dhe 5% shumë e pamundur, ndërsa 24% u shprehën se nuk e dinë ose nuk u përgjigjën.
Sondazhi u zhvillua në të gjithë Gjermaninë nga 6 deri më 19 janar, në një kampion prej 1.077 qytetarësh gjermanë të moshës 16 vjeç e lart.
