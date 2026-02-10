Horoskopi i Paolo Fox për sot, e martë 10 shkurt 2026

Lexoni horoskopin e ditës nga Paolo Fox për të zbuluar çfarë ju rezervojnë yjet: pasqyra astrologjike për sot, e martë 10 shkurt 2026, për çdo shenjë. Dashuri, punë, mirëqenie dhe fat.
Dashi
Sot dhe nesër Hëna është aktive dhe ky është një qiell i rëndësishëm për të bërë zgjedhje në punë. Nëse je ndier i sulmuar ose ke pasur një problem të rëndësishëm në fillim të janarit, ke arritur të paktën t’i përballosh goditjet. Për një kënaqësi të plotë do të duhet të presim qershorin dhe korrikun, që do të jenë muaj shumë interesantë. Ky qiell është i favorshëm për të folur për dashurinë, sidomos në një ditë që i jeton ndjenjat në mënyrë pozitive, dhe edhe ti duhet të jesh më i hapur.
Reflektim dhe thellim:
Po kalon një fazë ku aftësia për të reaguar është vënë në provë, por tani po shfaqet më shumë qartësi mendore. Vështirësitë e fillimit të vitit të kanë bërë më rezistent dhe më të vetëdijshëm. Vendimet profesionale që merr tani kanë peshë, sepse paraprijnë një rikuperim më të gjerë që do të konkretizohet në muajt në vijim.
Demi
Je gati për sulmin final dhe për rikuperimin e madh. Disa javë më parë thashë se ishe gati të rinisje nga e para dhe tani ekzistojnë të gjitha kushtet më të mira. Kush ka pasur një problem personal e ka kapërcyer në 15 ditët e para të janarit; tani duhet të kuptojë çfarë të bëjë më tej. Ky tranzit i Venusit është i rëndësishëm dhe sjell emocione pozitive, ndërsa më pas edhe Merkuri do të vijë në aspekt të favorshëm. Kjo është arsyeja pse deri në fund të muajit do të jetë e mundur të bëhen marrëveshje dhe të rilindësh në një fazë të re. Ata që kanë qenë pak të rënë moralisht do të rikthehen.
Reflektim dhe thellim:
Ndodhesh në një fazë rindërtimi. Plagët personale po mbyllen dhe po lënë vend për projekte të reja. Emocionet rrjedhin më qetë dhe kjo ndikon pozitivisht edhe në vendimet praktike. Besimi rritet, ashtu si edhe aftësia për të bërë marrëveshje dhe për t’u rikthyer në lojë me një frymë të re dhe më të qëndrueshme.
Binjakët
Pika paksa e çuditshme lidhet me ndjenjat. Është e vërtetë që deri disa javë më parë ishe i bindur për një dashuri ose i ke dhënë dikujt mundësinë të sqarojë çfarë ndjente për ty. Tani, nëse përgjigjet nuk kanë ardhur dhe ka vetëm polemika, nuk mund të vazhdohet më. Do të jesh pikërisht ti ai që do të thotë ndal dhe do të kërkojë një përballje, e cila do të jetë e rëndësishme për t’u zhvilluar pozitivisht në javët e ardhshme. Kjo është një ditë e mesme; nga ana fizike ndihesh ende pak nën presion.
Reflektim dhe thellim:
Nevoja për qartësi emocionale bëhet qendrore dhe nuk mund t’i shtysh më disa përgjigje. Marrëdhëniet e paqarta ose konfliktuale vënë në provë durimin tënd dhe të shtyjnë të marrësh pozicion. Lodhia fizike pasqyron një mbingarkesë mendore që duhet menaxhuar me kujdes, duke shmangur shpërdorimin e energjive në dinamika që nuk sjellin rritje.
Gaforrja
Ky qiell flet për dashurinë dhe je edhe më i hapur ndaj takimeve. Venusi nga sot nis një tranzit shumë të bukur dhe ky është një qiell që të çon larg. Ndonjëherë edhe dashuritë në distancë mund të jenë emocionuese; në fund të fundit je një shenjë romantike. Mund të ndodhë të dashurohesh me një person që nuk e sheh shpesh, që ndoshta vetëm e dëgjon ose e lexon në një bisedë online. Venusi flet për emocione të sinqerta.
Reflektim dhe thellim:
Emocionet rikthehen në plan të parë dhe shprehen më lirshëm. Ndjeshmëria rritet dhe të bën më të hapur ndaj asaj që ndjen dhe asaj që ndjejnë të tjerët. Edhe lidhjet jo tradicionale ose ato në distancë marrin një kuptim të thellë. Ke nevojë për marrëdhënie të bazuara në sinqeritet dhe përfshirje reale.
Luani
Fazë rikuperimi pas disa zhgënjimeve dhe tensioneve të përjetuara në fillim të shkurtit. Që sot Venusi nuk është më kundër dhe më pas do të shkojmë drejt një gjysme të dytë të muajit jashtëzakonisht të rëndësishme. E di që je një person i fortë: ndonjëherë sfidat nuk përfundojnë siç do të donim, por pikërisht kur një situatë nuk shkon në favorin tënd, gjen forcën e duhur për të marrë hakun e famshëm. Kjo vlen edhe për dashurinë.
Reflektim dhe thellim:
Vështirësitë e fundit kanë nxitur një reagim të fortë dhe të kanë detyruar të rishikosh disa dinamika. Tani presioni ulet dhe lë vend për një siguri të re. Edhe në ndjenja shfaqet dëshira për rivlerësim dhe për marrëdhënie që të vlerësojnë vërtet.
Virgjëresha
Virgjëreshë, nëse diçka nuk shkon, fol hapur. Ky është një qiell që kërkon vëmendje maksimale në marrëdhëniet ndërpersonale, me Venusin që nga sot kalon në kundërshti dhe me disa lidhje që mund të bëhen veçanërisht bezdisëse. Kujdes me Binjakët, Shigjetarin dhe Peshqit: nevojitet shumë durim. Është e mundur që të mos kesh probleme të mëdha personale, por profesionale; në atë rast dashuria paguan çmimin, sepse në shtëpi sjell tensione që lindin diku tjetër. Nevojitet qetësi, sidomos sot dhe nesër.
Reflektim dhe thellim:
Presioni i jashtëm ndikon në ekuilibrin emocional dhe i bën marrëdhëniet më delikate. Tensionet në punë rrezikojnë të derdhen në jetën private, duke krijuar keqkuptime. Është e rëndësishme të ndash përgjegjësitë dhe të mos i ngarkosh ndjenjat me pesha që nuk u përkasin.
Peshorja
Të kesh Hënën në aspekt të favorshëm do të thotë të kapësh menjëherë një mundësi. E kam shpjeguar se të gjithë ata që vitin e kaluar ndryshuan grup, rol apo program nuk janë penduar; tani ky qiell synon të dyfishojë energjinë pozitive për rrugëtime të mëdha profesionale. Çështjet ligjore rifillojnë nga mesi i vitit. Në dashuri ka rëndësi përditshmëria: është momenti i duhur për të dalë përpara me propozime të reja dhe bashkëpunime të rëndësishme.
Reflektim dhe thellim:
Faza aktuale favorizon nisma konkrete dhe marrëdhënie nxitëse. Mundësitë shfaqen në jetën e përditshme përmes takimeve dhe bashkëpunimeve. Puna merr shtysë pozitive, ndërsa ndjenjat të ndihmojnë të rikthesh entuziazmin.
Akrepi
Qielli hap dyert e fatit dhe fati është në duart e Venusit, planet që nga sot nis të të mbështesë në dashuri. Është e vërtetë që për shumë veta tre javët e fundit kanë qenë të vështira dhe me konflikte të forta, por duhet parë përpara dhe menduar për atë që do të vijë në muajt në vazhdim. Brenda pak ditësh është e mundur një konfirmim i rëndësishëm. Ditë shumë interesante janë e enjtja dhe e premtja.
Reflektim dhe thellim:
Pas një periudhe të ndërlikuar, emocionet rifillojnë të rrjedhin më fort. Tensionet e fundit nuk e zbehin atë që ke ndërtuar, përkundrazi e forcojnë. Perspektiva e së ardhmes bëhet më e qartë dhe jep sinjale stabiliteti. Vendosmëria dhe përfshirja rriten.
Shigjetari
Hëna jep një shtysë të madhe: kjo është një javë e rëndësishme për punën. Shumë do të bëjnë zgjedhje profesionale vendimtare deri në mesin e vitit. Dashuria duhet mbajtur nën kontroll: mund të ketë lindur një farë mërzie në një raport, ose në një lidhje të re ka dilema për t’u zgjidhur. Në këtë periudhë kërkon ngrohtësi dhe mbështetje, jo kufizime që rrezikojnë të të ngushtojnë të ardhmen.
Reflektim dhe thellim:
Shtysa për ndryshim është e fortë dhe të bën më të vendosur në zgjedhjet profesionale. Në planin emocional shfaqet nevoja për liri dhe mirëkuptim. Marrëdhëniet tepër kufizuese kthehen në burim shqetësimi. Ke nevojë të ndihesh i mbështetur, jo i kontrolluar.
Bricjapi
Këto ditë janë të rëndësishme; nga sot Venusi rikthehet aktiv. Flitet për dashurinë dhe fundjava e ardhshme mund të jetë interesante për ata që kërkojnë ndjesi të veçanta. Me një horoskop të tillë është e dobishme të harrosh çfarë ka ndodhur mes së enjtes dhe së premtes së kaluar. Është fazë rishikimi: marrëveshje të reja, kontrata të reja, programe të reja. Deri në mesin e vitit mund të duhet të vendosësh nëse do të vazhdosh apo jo një rrugë të caktuar ose me disa persona.
Reflektim dhe thellim:
Rishikimi sjell qartësi dhe pjekuri. Disa situata nuk mund të zvarriten më dhe kërkojnë vendime të qarta. Marrëdhëniet emocionale marrin vlerë të re dhe të rikthejnë motivimin. Ndryshimi ndërtohet me kujdes dhe përgjegjësi; zgjedhjet e tanishme ndikojnë fort në të ardhmen.
Ujori
Edhe pse Venusi nuk është më në shenjën tënde, gjithçka që ka lindur në katër javët e fundit mund të sjellë emocione të thella. Tërhiqesh nga persona të veçantë, me të cilët ekziston lidhje mendore. Detyrimet dhe zakonet nuk të përshtaten. Yjet e kësaj jave janë interesantë për punën: nga data 14 nis një fazë e re, ideale për të rinjtë dhe për ata që mendojnë për një zhvendosje ose një jetë ndryshe nga ajo e deritanishme.
Reflektim dhe thellim:
Nevoja për autenticitet udhëheq çdo zgjedhje. Marrëdhëniet e bazuara në dialog dhe bashkëndarje mendore janë më stimuluese se ato tradicionale. Edhe në punë rritet dëshira për ndryshim dhe skenarë të rinj. Shkëputja nga e kaluara bëhet konkrete dhe hap perspektiva që përputhen më shumë me vizionin tënd.
Peshqit
Pak lodhje dhe nervozizëm janë normale. Humori është i luhatshëm: ndonjëherë fle pak dhe zgjohesh i shqetësuar. Ka momente optimizmi të fortë të alternuara me të tjera më të vështira. E marta dhe e mërkura janë ditë paksa të çuditshme për fizikën, me një rënie të vogël që megjithatë do të kalohet. Shiko përpara me optimizëm: suksese mes fundit të shkurtit dhe marsit. Një risi është në ardhje.
Reflektim dhe thellim:
Ndjeshmëria e shtuar të bën më të prekshëm ndaj luhatjeve emocionale, por edhe më të hapur ndaj sinjaleve pozitive. Rënia fizike është e përkohshme dhe pasohet nga rimëkëmbje graduale. Optimizmi bëhet kyç sepse paraprin rezultate konkrete. Javët në vijim sjellin konfirmime dhe ndryshime që rikthejnë besimin dhe vrullin drejt mundësive të reja.
