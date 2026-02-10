U lirua nga burgu, burri në Ankara vret nënën, gruan, vajzën dhe veten

Një tragjedi familjare ka ndodhur në kryeqytetin turk, Ankara.
35-vjeçari Recep Cengiz vrau nënën e tij 57-vjeçare dhe vajzën 8-vjeçare me armë zjarri në lagjen Keçiören.
Sipas informacioneve, R. Cengiz, i cili i la trupat e tyre në bagazhin e makinës së tij dhe shkoi në adresën ku jetonte gruaja e tij, e cila ishte në prag të divorcit, e vrau edhe atë, dhe më pas kreu vetëvrasje.
Kanalet lokale të lajmeve “X” ndanë informacionin se R. Cengiz ishte liruar nga burgu me leje.
Një hetim për incidentin është duke u zhvilluar.
