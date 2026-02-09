‘Ka ende ‘follow’ ish-in’! Bruno Shemsho zbulon prapaskenat e Brikenës në BBV

Ish-konkurrenti i “Përputhen”, Bruno Shemsho, ka komentuar zhvillimet e fundit në shtëpinë e “Big Brother VIP 5”, gjatë një interviste televizive, duke u ndalur te raporti mes dy banorëve, Brikena dhe Mateo.
I pyetur nëse Brikena mund të ketë një lidhje jashtë shtëpisë që e bën të tërhiqet nga një afrim i mundshëm me Mateon, apo nëse thjesht nuk ndjen pëlqim për të, Shemsho u shpreh se anon më shumë nga varianti i dytë.
“Unë po e marr të mirëqenë që ajo thjesht nuk e ka qejf. Pastaj, se çfarë ka jashtë nuk e di, kam parë shumë lajme që flasin për një lidhje të mundshme”, u shpreh ai.
Megjithatë, sipas Shemshos, ekziston edhe një element që ngre pikëpyetje lidhur me situatën sentimentale të Brikenës.
“Di një fakt: një ish me të cilin ajo ka pasur marrëdhënie, ajo e ka ende ‘follow’ në rrjetet sociale, kështu që edhe kjo është pak pikëpyetje”, tha ai.
I pyetur nëse bëhet fjalë për një personazh publik, Shemsho e mohoi këtë mundësi.
“Jo, nuk është personazh publik. Thjesht ma treguan që është ish-i i saj. Por në thelb, ajo thjesht nuk e ka qejf Mateon, kjo është e gjitha”, përfundoi ai.
