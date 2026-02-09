Pretenca 180 vjet burg e Hagës, reagon kryeministri i Kosovës, Albin Kurti

Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, reagoi sonte për pretencën që dha më herët sot, prokuroria në Hagë që kërkon nga 45 vjet burgim për katër ish luftëtarë të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, deri dje me poste të larta shtetërore.
Kurti pohon se thelbi moral dhe historik i luftës sonë çlirimtare konsiston në mbijetesën dhe dinjitetin e popullit.
Ndërsa shton: "UÇK-ja ishte bartëse e një lufte të drejtë, ruajtëse dhe mbrojtëse. Ajo u zhvillua në rrethanat e okupimit të egër kur dhuna e apart’heidit po shndërrohej në gjenocid shtetëror".
Kurti vlerëson se çdo përpjekje për t’i shkëputur veprimet individuale nga ky kontekst historik e politik rrezikon të deformojë të vërtetën dhe kuptimin e asaj lufte.
"Ne nuk kemi pasur kurrë plan shfarosjeje të asnjë populli tjetër apo të civilëve. Kërkesa e sotme e Prokurorisë në Hagë për dënim prej 45 vitesh burgim për secilin nga drejtuesit e akuzuar të UÇK-së nuk mbështetet në ndonjë standard të pranuar ndërkombëtar të dënimit. Ajo injoron plotësisht kontekstin e luftës në Kosovë dhe përpiqet ta vendosë këtë çështje në një vakuum juridik, duke shkëputur veprimet nga realiteti i një lufte çlirimtare".
Shefi i qeverisë në fund jep edhe këtë mesazh: "Republika e Kosovës mbetet e palëkundur në bindjen se UÇK-ja bëri luftë të drejtë dhe kryengritje anti-kolonialiste. Institucionet e Kosovës do të vazhdojnë të mbrojnë të vërtetën faktike e historike, vlerën dhe dinjitetin e luftës për liri si dhe parimet themelore të drejtësisë, duke kundërshtuar çdo orvatje për shtrembërimin e tyre."
