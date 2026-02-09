Nisin çerekfinalet e para të Kupës së Shqipërisë

Të martën, në orën 13:30, në stadiumin “Adush Muça”, Bylisi do të presë Vllaznin në duelin e parë, ku ballshiotët bëjnë të tentojnë surprizën. Në anën tjetër, kuqeblutë dhe kampionati në një moment mjaft pozitiv, duke numëruar shtatë fitore radhazi mes Kupëionatit.
Pas të martën, në orën 16:30, Teuta do të presë Egnatian në stadiumin “Niko Dovana”. Një duel i fortë, ku të dyja skuadrat synojnë kualifikimin në gjysmëfinale. Teuta vjen në këtë sfidë pas një periudhe shumë të mirë, ndërsa Egnatia u rikthye në ndeshjet e fundit të kampionatit ndaj Flamurtarit.
Të mërkurën do të luhen edhe dy ndeshjet e tylera çerekfinale. Në orën 13:30, Tirana do të më përballet me Dinamon në stadiumin “Selman Stërmasi”. Pas barazimit në një kampim në këtë sfidë me synimin për të marrë maksimumin dhe për të tentuar fitoren.
Elbasani do të presë Partizanin, me ndeshjen e programit të saj në orën 16:30. Pritet një përballje spektakolare, ku të dyja poznat synojnë një rezultat pozitiv për të hedhur një hap të parë në gjysmëfinalen e Kupës së Shqipërisë.
I ndeshjet e para çerekfinale të Kupës së Shqipërisë:
10/02/2026: Bylis-Vllaznia (13:30 stadiumi “Adush Muça”)
10/02/2026: Teuta-Egnatia (16:30 stadiumi “Niko Dovana”)
11.02.2026: Tiranë-Dinamo City (13:30 stadiumi “Selman Stermasi”)
11/02/2026: AF Elbasani-Partizani (16:30 stadiumi “Elbasan Arena”)
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd