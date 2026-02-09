Motra e Gjestit në lot pasi dëgjon dedikimin për vëllain e tyre të ndjerë

Një video prekëse po bën xhiron e rrjetit në TikTok, duke përlotur mijëra ndjekës me emocionin e fortë që përcjell.
Protagoniste është Blerina, motra e Gjestit, e cila është filmuar në një moment dobësie dhe malli të madh.
Në pamjet e publikuara, ajo shfaqet me lot në sy dhe në gjendje të rënduar emocionale teksa dëgjon dhe këndon vargjet e projektit më të ri muzikor të vëllait të saj, të titulluar “Memories”.
Kjo këngë mbart një peshë të jashtëzakonshme emocionale për familjen, pasi është një dedikim i ndjerë për vëllain e tyre, Eldionin.
I riu u nda nga jeta tragjikisht në fund të shtatorit të vitit të kaluar, duke lënë pas një dhimbje të pashërueshme.
Reagimi i Blerinës dhe lotët e saj teksa këndon vargjet kushtuar vëllait që nuk jeton më, kanë prekur thellë zemrat e publikut, duke rikthyer në vëmendje tragjedinë që goditi familjen e artistit.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd