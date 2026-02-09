KQZ certifikon rezultatet e zgjedhjeve të 28 dhjetorit në Kosovë, hapet rruga për seancën konstituive

KOSOVË – Komisioni Qendror i Zgjedhjeve (KQZ) ka certifikuar zyrtarisht rezultatet e zgjedhjeve parlamentare të mbajtura më 28 dhjetor në Kosovë, 43 ditë pas përfundimit të procesit zgjedhor. Vendimi u miratua me 11 vota pro nga anëtarët e KQZ-së.
Sipas rezultateve të certifikuara, Lëvizja Vetëvendosje (VV) ka dalë fituese me 51.10 për qind të votave, duke siguruar 57 ulëse në Kuvendin e Kosovës. Partia Demokratike e Kosovës (PDK) ka marrë 20.19 për qind të votave, që përkthehen në 22 mandate parlamentare.
Lidhja Demokratike e Kosovës (LDK) ka siguruar 13.24 për qind të votave, ose 15 vende në Kuvend, ndërsa Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës (AAK) ka marrë 5.50 për qind, duke fituar 6 ulëse.
Me certifikimin e rezultateve, hapet rruga për thirrjen e seancës konstituive të Kuvendit të Kosovës dhe formimin e institucioneve të reja.
