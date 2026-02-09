Rastet e fruthit kanë rënë me 75 për qind në Evropë gjatë 2025, deklaron OBSH

Rastet e fruthit në Europë dhe Azinë Qendrore ranë ndjeshëm në 2025, por rreziku i shpërthimeve mbetet
Rastet e fruthit në Europë dhe Azinë Qendrore kanë shënuar një rënie të fortë gjatë vitit 2025 krahasuar me vitin 2024, por rreziku i shpërthimeve vazhdon të jetë i pranishëm, paralajmërojnë UNICEF dhe Organizata Botërore e Shëndetësisë, citon noa.al një deklaratë të organizatës.
Sipas të dhënave paraprake të raportuara nga 53 vende të Rajonit Europian të OBSH-së, gjatë vitit 2025 u regjistruan 33,998 raste fruthi, një rënie prej gati 75% krahasuar me 127,412 raste në vitin 2024.
Autoritetet shëndetësore theksojnë se kjo rënie lidhet me masat e reagimit ndaj shpërthimeve, përfshirë fushatat e vaksinimit, si dhe me uljen graduale të numrit të personave të pambrojtur ndaj virusit.
Megjithatë, UNICEF dhe OBSH paralajmërojnë se progresi është i brishtë. Shumë raste, sipas tyre, mund të ishin parandaluar me mbulim më të lartë të vaksinimit rutinë në nivel komuniteti dhe me reagim më të shpejtë ndaj shpërthimeve.
“Edhe pse rastet janë ulur, kushtet që çuan në rikthimin e kësaj sëmundjeje vdekjeprurëse në vitet e fundit vazhdojnë të ekzistojnë. Derisa çdo fëmijë të arrijë të vaksinohet dhe të luftohet hezitimi ndaj vaksinave i nxitur nga dezinformimi, fëmijët do të mbeten në rrezik nga fruthi dhe sëmundje të tjera të parandalueshme me vaksinë”, deklaroi drejtoresha rajonale e UNICEF-it për Europën dhe Azinë Qendrore, Regina De Dominicis.
Pavarësisht rënies, numri i rasteve në vitin 2025 mbetet më i lartë se në shumicën e viteve që nga viti 2000, ndërsa disa vende raportuan më shumë raste sesa një vit më parë. Rastet e fruthit po vazhdojnë të regjistrohen edhe gjatë vitit 2026.
Drejtori Rajonal i OBSH-së për Europën, Hans Henri P. Kluge, theksoi se mbi 200 mijë persona janë prekur nga fruthi në rajon gjatë tre viteve të fundit dhe se virusi do të vazhdojë të përhapet nëse nuk arrihet mbulimi 95% i vaksinimit në çdo komunitet, nuk mbyllen boshllëqet e imunitetit dhe nuk forcohet survejanca shëndetësore.
Sipas OBSH-së, fruthi është një nga viruset më ngjitëse në botë: një person i infektuar mund t’ua transmetojë sëmundjen deri në 18 personave të pavaksinuar. Përveç shtrimit në spital dhe rrezikut për jetën, fruthi mund të shkaktojë komplikacione afatgjata dhe të dëmtojë sistemin imunitar për muaj apo vite, duke i lënë të prekurit më të pambrojtur ndaj infeksioneve të tjera.
Dy doza të vaksinës kundër fruthit ofrojnë deri në 97% mbrojtje afatgjatë. Autoritetet shëndetësore theksojnë se vetëm një mbulim vaksinimi prej 95% në çdo komunitet mund të parandalojë shpërthimet dhe të sigurojë imunitetin e tufës, duke mbrojtur edhe foshnjat dhe personat me kushte të veçanta shëndetësore.
