‘Ndalu, ndalu’ – mësuesi grushton me nxënësin te një shkollë në Prishtinë, njëri prangoset (video)

Një video e publikuar sot në rrjetet sociale ka ngjallur reagime të forta në Kosovë, pasi shfaq një incident mes një mësuesi dhe një nxënësi brenda një shkolle fillore në Prishtinë.
Ngjarja ka ndodhur në shkollën fillore Shkolla Fillore Pavarësia. Në pamjet e shpërndara, mësuesi shihet duke e goditur nxënësin disa herë, ndërsa situata përshkallëzohet kur edhe i mituri reagon, duke e shtyrë dhe goditur mësuesin. Nxënës të tjerë dëgjohen duke bërtitur dhe duke i kërkuar mësuesit të ndalet.
Pas përhapjes së videos, policia ka ndërhyrë menjëherë dhe palët e përfshira janë shoqëruar në stacion policor. Kryeprokurori i Prokurorisë Themelore në Prishtinë, Zejnullah Gashi, ka konfirmuar se ndaj mësuesit është lëshuar urdhër ndalimi për 48 orë.
Zëdhënësi i Policisë së Kosovës, Enis Pllana, deklaroi se rreth orës 12:00 është raportuar rasti dhe se policia ka vepruar menjëherë në vendngjarje, duke nisur procedurat ligjore në koordinim me prokurorinë.
Autoritetet kanë bërë të ditur se hetimet janë në zhvillim për të sqaruar plotësisht rrethanat e incidentit.
