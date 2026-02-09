Berisha: Rama dhe Lubia i dërguan Evropës mesazhin se integrimin e ndërpresim, por drejtësinë nuk e njohim

Kreu i Partisë Demokratike, Sali Berisha, akuzoi kryeministrin Edi Rama se po e çon Shqipërinë drejt izolimit europian, duke vënë interesat personale mbi shtetin e së drejtës dhe integrimin në Bashkimin Europian.
Gjatë fjalës së tij në protestën e radhës të mbajtur të hënën në mbrëmje, Berisha deklaroi se qeveria aktuale ka humbur çdo legjitimitet dhe është produkt i asaj që ai e quajti “farsë elektorale” dhe bashkëpunim me krimin e organizuar. Sipas tij, protestat janë të ligjshme dhe të domosdoshme përballë një qeverie që, sipas tij, vjedh qytetarët dhe ka varfëruar shqiptarët gjatë 13 viteve të fundit.
Berisha u shpreh se Shqipëria sot ka pagat dhe pensionet më të ulëta në rajon, ndërsa gjysma e popullsisë ndodhet në varfëri ose në rrezik varfërie, duke shtuar se mijëra shqiptarë po largohen nga vendi si pasojë e keqqeverisjes.
Në fokus të fjalimit të tij që citon noa.al, ishte edhe çështja e integrimit europian. Berisha tha se Rama, në përpjekje për të mbrojtur korrupsionin dhe aferat e qeverisë, ka vendosur t’i mbyllë Shqipërisë dyert e Europës. Ai deklaroi se pak ditë më parë kryeministri ishte ftuar në Bruksel për të diskutuar pikërisht çështje që lidhen me shtetin ligjor, heqjen e imuniteteve dhe ndëshkimin e korrupsionit.
“Para se të nisej për në Bruksel, Rama së bashku me Lubinë mblodhën grupin parlamentar dhe, në një sfidë të hapur ndaj çdo standardi demokratik, i dërguan Europës mesazhin se integrimin e ndërpresim, por drejtësinë nuk e njohim”, u shpreh Berisha.
Sipas tij, ky qëndrim përbën një rrezik serioz për të ardhmen europiane të Shqipërisë dhe tregon se qeveria është e gatshme të sakrifikojë interesat kombëtare për të shmangur përballjen me drejtësinë.
