Greqi–Shqipëri në kohë rekord: Nis ndërtimi i autostradës së re Janinë–Kakavijë
Transmetuar më 09-02-2026, 18:20

Ka nisur zyrtarisht ndërtimi i autostradës së re Janinë–Kakavijë, një projekt strategjik që pritet të ndryshojë ndjeshëm lëvizjen mes Greqisë dhe Shqipërisë dhe të shkurtojë në mënyrë të ndjeshme kohën e udhëtimit mes dy vendeve.

Sipas mediave greke që citon noa.al, punimet në aksin rrugor 70 kilometra të gjatë po ecin me ritme të shpejta, ndërsa pamjet e publikuara tregojnë avancimin e ndjeshëm të kantierëve. Ky segment do të bëhet pjesë e Korridorit Transeuropian Orient–East Med, duke e lidhur më fort rajonin me rrjetin kryesor rrugor evropian.

Me përfundimin e projektit, pritet jo vetëm reduktim i ndjeshëm i kohës së udhëtimit midis Janinës dhe pikës kufitare të Kakavijë, por edhe rritje e ndjeshme e zhvillimit ekonomik dhe turistik në Epirin e Veriut dhe zonat përreth.

Autostrada e re konsiderohet një investim kyç për përmirësimin e sigurisë rrugore, lehtësimin e qarkullimit ndërkufitar dhe forcimin e lidhjeve tregtare e turistike mes Greqisë dhe Shqipërisë, duke e afruar edhe më shumë rajonin me standardet evropiane të infrastrukturës.

