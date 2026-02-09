Vietnami do të ketë stadiumin më të madh në botë: 135.000 spektatorë

VIETNAM – Vietnami do të ketë stadiumin më të madh sportiv në botë. Me një kapacitet prej 135.000 spektatorësh, ndërtimi i stadiumit Trong Dong filloi në dhjetor dhe synon të jetë vendi më mbresëlënës në planet deri në vitin 2028, datën në të cilën pritet të përurohet projekti kolosal.
Stadiumi u konceptua për të përmbushur ëndrrën e Vietnamit për të pritur ngjarje sportive dhe kulturore të nivelit botëror dhe për t’u bërë një pikë referimi në Azi.
Projekti u hulumtua dhe u projektua sipas standardeve të rrepta të FIFA-s, AFC-së, Këshillit Olimpik Aziatik dhe organizatave të tjera ndërkombëtare sportive, duke hedhur themelet që Vietnami një ditë të presë ASIAD-in, Lojërat Olimpike, Kupën e Botës FIFA, finalet kontinentale dhe ngjarje të tjera sportive globale.
Ky stadium, për shembull, do të jetë më i madh se Grand Stade Hassan II, për të cilin Maroku shpreson të presë finalen e Kupës së Botës 2030, me një kapacitet prej 120.000 vendesh.
Stadiumi Trong Dong do të ketë një çati të tërheqshme për të akomoduar sporte në natyrë, shfaqje artistike, festivale, ngjarje komunitare dhe aktivitete në shkallë të gjerë, duke optimizuar funksionimin e tij gjatë gjithë vitit.
Arkitektura e stadiumit, që do të thotë daulle bronzi, është e orientuar drejt zhvillimit të bazuar në imazhin e daulles prej bronzi të Dong Son, një simbol tipik i qytetërimit të lashtë vietnamez, që përfaqëson frymën e komunitetit, forcën dhe jetëgjatësinë.
Ja stadiumet më të mëdhenj në botë:
Trong Dong (Vietnam) : 135.000 spektatorë (në ndërtim e sipër)
Rungrado 1 Maj (Koreja e Veriut): 130.000
Hassan II (Marok): 120.000 (në ndërtim e sipër)
Stadiumi i Michiganit (Shtetet e Bashkuara): 107.601
Stadiumi Beaver (Shtetet e Bashkuara): 106.572
Stadiumi i Ohajos (Shtetet e Bashkuara): 104.944
Kyle Field (Shtetet e Bashkuara): 102.512
Stadiumi Neyland (Shtetet e Bashkuara): 101.915
Stadiumi Tiger (Shtetet e Bashkuara): 101.723
Fusha e Kriketit në Melbourne (Australi): 100,024.
Gjatë prezantimit, qeveria vietnameze deklaroi se "Stadiumi Trong Dong po zhvillohet me të njëjtin vizion strategjik si stadiumet e tjera të mëdha në mbarë botën, duke u përqendruar jo vetëm në funksionin e tij thjesht sportiv, por edhe duke synuar të bëhet një ikonë arkitekturore dhe kulturore që përfaqëson Vietnamin në një epokë të re".
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd