Ish-deputeti i PD, Dash Sula, prezantohet si kryeinspektor i Shqipërisë
Transmetuar më 09-02-2026, 17:15

Ish-deputeti i Partisë Demokratike, Dashnor Sula, u prezantua këtë të hënë si Inspektor i Përgjithshëm i Republikës së Shqipërisë, pas lirimit nga kjo detyrë të Shkëlqim Hajdarit, i cili tashmë është emëruar prefekt i Qarkut të Tiranës.

Ministrja e Ekonomisë dhe Inovacionit, Delina Ibrahimaj, e prezantoi Sulën para vartësve të inspektorateve dhe tha se “mbështetja e saj do të jetë maksimale”.

Kurse ish-deputeti demokrat që nuk arriti të marrë mandat parlamentar as nga PD dhe as nga parti të tjera që u fut në diskutime, në ceremoninë e sotme të prezantimit tha se me vartësit do të ketë marrëdhënie shumë të mira me të, për aq kohë sa do të përmbushin detyrimet që u takojnë me ligj.

“E shfrytëzoj rastin në këtë moment për të qenë i sinqertë, pavarësisht faktit se me ministren dhe ish-kolegen Gjylameti, si dhe me Kryeministrin Rama, kemi qenë përballë njëri-tjetrit, sepse kështu funksionon demokracia. Ne asnjëherë nuk e kemi parë njëri-tjetrin si armiq, por si njerëz që duhet të punojnë për të çuar diçka përpara për Shqipërinë. Për mua, kjo është një sfidë dhe një ‘dorëzë e hedhur’ nga Kryeministri për të përmbushur këtë detyrë. Nuk është privilegj, por një përgjegjësi jashtëzakonisht e madhe”, vijoi ai.

