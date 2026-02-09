Luizi rrëfen betejën me depresionin: Kam kaluar një nga periudhat më të errëta të jetës sime

Në një bisedë të ndjerë me Stenaldon, Luizi ka ndarë publikisht një rrëfim të fortë personal, duke folur hapur për vetminë, depresionin dhe humbjen e shpresës që e shoqëruan për një periudhë të gjatë të jetës së tij.
Gjatë bisedës, e cila u shoqërua me emocione të forta, Stenaldo u shpreh se Luizi i kishte rikthyer buzëqeshjen, ndërsa vetë Luizi tregoi se sot është baba në moshën 38-vjeçare, por vetëm një vit më parë ndodhej në një gjendje të rëndë psikologjike.
Ai rrëfeu se në moshën 37-vjeçare kishte humbur shpresat për të ndërtuar një familje dhe se ndjente se nuk do të mund të ishte kurrë një shembull për një fëmijë.
“Unë 38 vjeç u bëra baba. Kur isha 37, i kisha humbur shpresat. Mendoja se nuk kishte njeri për mua, se nuk do të kisha kurrë familje dhe se nuk do të isha kurrë një shembull për fëmijën tim,” u shpreh ai.
Sipas Luizit, vetmia ishte kthyer në një mënyrë jetese, por edhe në një barrë të rëndë emocionale. Ai theksoi se izolimi e çoi gradualisht drejt depresionit dhe stresit, deri në një pikë shumë kritike për shëndetin e tij mendor.
“Kam jetuar vetëm dhe vetmia nuk ka gjë më të keqe. Në vetmi kalon gjithçka – depresion, stres. Kam tentuar të bëj edhe budallallëqe. Kam tentuar një budallallëk shumë të rëndë,” tha ai, duke iu referuar një momenti ekstrem në jetën e tij.
Luizi shtoi se pas kalimit të asaj faze, njeriu rrezikon të ftohet emocionalisht dhe të humbasë ndjeshmërinë ndaj jetës dhe botës përreth.
“Arrin në një pikë ku thua: ‘Nëse kësaj bote nuk i intereson për mua, pse duhet të më interesojë mua për të?’,” u shpreh ai.
Sipas tij, ajo periudhë ishte pika më kritike e jetës së tij, por njëkohësisht edhe momenti ku u përball me zgjedhjen më të rëndësishme personale.
Rrëfimi i Luizit është pritur me ndjeshmëri nga publiku, duke rikthyer vëmendjen te rëndësia e shëndetit mendor dhe mesazhi se edhe pas periudhave më të errëta, jeta mund të marrë një kthesë pozitive.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd