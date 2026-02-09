Tragjedi në Libi! Mbytet gomonia, vdesin 53 emigrantë, mes tyre 2 foshnja

LIBI – Një gomone që transportonte 55 emigrantë dhe refugjatë nga vendet afrikane u përmbys në veri të Zuwarës, Libi, më 6 shkurt, duke shkaktuar vdekjen e 53 personave, përfshirë dy foshnja, njoftoi Organizata Ndërkombëtare për Migracionin (IOM).
Vetëm dy gra nigeriane mbijetuan gjatë operacionit të shpëtimit nga autoritetet libiane. Një e mbijetuar raportoi se humbi bashkëshortin e saj, ndërsa tjetra humbi dy foshnjat e saj. Sipas dëshmive të mbijetuara, gomonia kishte nisur nga al-Zawiya rreth orës 23:00 më 5 shkurt dhe u përmbys rreth gjashtë orë më vonë pasi uji hyri në varkë.
Programi i IOM-it për Migrantët e Zhdukur raporton se më shumë se 1,300 migrantë u zhdukën në Mesdheun Qendror gjatë vitit 2025. Ky incident i fundit e çon në të paktën 484 numrin e migrantëve të raportuar të vdekur ose të zhdukur në këtë rrugë migrimi gjatë vitit 2026.
