Prokuroria e Hagës kërkon 45 vite burg për ish-krerët e UÇK, djali i Hashim Thaçit thërret qytetarët në protestë më 17 shkurt

PRISHTINË – Pas kërkesës së Zyrës së Prokurorit të Specializuar në Hagë për dënimin me 45 vite burg për ish-krerët e Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, djali i ish-presidentit Hashim Thaçi, Endrit Thaçi, ka bërë thirrje për një protestë qytetare më 17 shkurt.
Endrit Thaçi u bëri thirrje qytetarëve të bashkohen masivisht në shesh, duke përdorur sloganin: “Drejtësi, jo politikë”. Aktiviteti është organizuar nga platforma “Liria ka Emër”.
