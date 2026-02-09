Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Prokuroria e Hagës kërkon 45 vite burg për ish-krerët e UÇK, djali i Hashim Thaçit thërret qytetarët në protestë më 17 shkurt
Transmetuar më 09-02-2026, 12:21

PRISHTINË – Pas kërkesës së Zyrës së Prokurorit të Specializuar në Hagë për dënimin me 45 vite burg për ish-krerët e Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, djali i ish-presidentit Hashim Thaçi, Endrit Thaçi, ka bërë thirrje për një protestë qytetare më 17 shkurt.

Endrit Thaçi u bëri thirrje qytetarëve të bashkohen masivisht në shesh, duke përdorur sloganin: “Drejtësi, jo politikë”. Aktiviteti është organizuar nga platforma “Liria ka Emër”.

