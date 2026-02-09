E pazakontë! S’i pëlqeu prerja e flokëve, të riut shqiptar i ‘erren sytë’, rreh me shkop gome berberin, i shkatërron dhe makinën

Një incident i pabesueshëm ndodhi në Pylos, ku një 25-vjeçar me origjinë shqiptare sulmoi një berber 51-vjeçar sepse nuk i pëlqente prerja e flokëve që i kishte bërë. Sipas asaj që raportoi Mega, i riu nuk ishte i kënaqur me prerjen e flokëve që i bëri 51-vjeçari dhe pasi e ofendoi u largua nga dyqani. Megjithatë, ai u kthye pak kohë më vonë i armatosur me një shkop gome.
Sulmuesi sulmoi berberin 51-vjeçar, duke e hedhur përtokë dhe duke e rrahur me shkop gome për më shumë se 10 minuta. Tërbimi i 25-vjeçarit nuk u ndal me kaq, pasi sulmoi 51-vjeçarin, ai shkatërroi edhe makinën e viktimës përpara se të largohej nga vendi i ngjarjes.
Fqinjët që vunë re incidentin njoftuan policinë, ndërsa oficerët arrestuan 25-vjeçarin, i cili më pas u soll para prokurorit.
