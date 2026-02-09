Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
E pazakontë! S’i pëlqeu prerja e flokëve, të riut shqiptar i ‘erren sytë’, rreh me shkop gome berberin, i shkatërron dhe makinën
Transmetuar më 09-02-2026, 11:36

Një incident i pabesueshëm ndodhi në Pylos, ku një 25-vjeçar me origjinë shqiptare sulmoi një berber 51-vjeçar sepse nuk i pëlqente prerja e flokëve që i kishte bërë. Sipas asaj që raportoi Mega, i riu nuk ishte i kënaqur me prerjen e flokëve që i bëri 51-vjeçari dhe pasi e ofendoi u largua nga dyqani. Megjithatë, ai u kthye pak kohë më vonë i armatosur me një shkop gome.

Sulmuesi sulmoi berberin 51-vjeçar, duke e hedhur përtokë dhe duke e rrahur me shkop gome për më shumë se 10 minuta. Tërbimi i 25-vjeçarit nuk u ndal me kaq, pasi sulmoi 51-vjeçarin, ai shkatërroi edhe makinën e viktimës përpara se të largohej nga vendi i ngjarjes.

Fqinjët që vunë re incidentin njoftuan policinë, ndërsa oficerët arrestuan 25-vjeçarin, i cili më pas u soll para prokurorit.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...