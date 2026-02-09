Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Aksident tragjik në aksin “Durrës-Rrogozhinë”, humb jetën një këmbësor
Transmetuar më 09-02-2026, 11:29

DURRËS – Më 9 shkurt 2026, rreth orës 09:30, një aksident rrugor ka ndodhur në aksin “Durrës-Rrogozhinë”, ku një automjet me drejtues shtetasin M. I., ka përplasur një këmbësor, i cili humbi jetën në vend.

Shtetasi M. I. u shoqërua në ambientet e Policisë për kryerjen e veprimeve procedurale, ndërsa vijon puna për sqarimin e rrethanave të aksidentit dhe dokumentimin e tij.

Informacion i mëtejshëm: Këmbësori që humbi jetën u identifikua si shtetasi E. Gj., 72 vjeç. Materialet procedurale janë referuar Prokurorisë së Durrësit për veprime të mëtejshme. Hetimet vazhdojnë për të sqaruar plotësisht shkaqet e aksidentit.

