Aksident tragjik në aksin “Durrës-Rrogozhinë”, humb jetën një këmbësor

DURRËS – Më 9 shkurt 2026, rreth orës 09:30, një aksident rrugor ka ndodhur në aksin “Durrës-Rrogozhinë”, ku një automjet me drejtues shtetasin M. I., ka përplasur një këmbësor, i cili humbi jetën në vend.
Shtetasi M. I. u shoqërua në ambientet e Policisë për kryerjen e veprimeve procedurale, ndërsa vijon puna për sqarimin e rrethanave të aksidentit dhe dokumentimin e tij.
Informacion i mëtejshëm: Këmbësori që humbi jetën u identifikua si shtetasi E. Gj., 72 vjeç. Materialet procedurale janë referuar Prokurorisë së Durrësit për veprime të mëtejshme. Hetimet vazhdojnë për të sqaruar plotësisht shkaqet e aksidentit.
