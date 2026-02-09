Akuza për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit, Prokuroria e Hagës kërkon 45 vite burg për Thaçin, Veselin, Selimin dhe Krasniqin

HAGË – Zyra e Prokurorit të Specializuar në Hagë ka kërkuar dënimin me gjithsej 45 vite burg për ish-krerët e UÇK-së, Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Rexhep Selimi dhe Jakup Krasniqi, të cilët përballen me akuza për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit.
Gjatë seancës, prokurorja West theksoi se kërkesa për dënim nuk ka të bëjë me Shtabin e Përgjithshëm të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës si strukturë, por me përgjegjësinë individuale të të akuzuarve.
“Zyra e Prokurorit të Specializuar kërkon vendim dënimi për të gjitha pikat e aktakuzës dhe shqiptimin e një dënimi të vetëm prej 45 vitesh burg, bazuar në kontributin individual të secilit prej të pandehurve – Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Rexhep Selimi dhe Jakup Krasniqi – në krimet e kryera”, deklaroi prokurorja.
Ajo theksoi se bëhet fjalë për krime të rënda, të cilat përbëjnë krime lufte dhe krime kundër njerëzimit, duke nënvizuar se “këto akuza nuk e kanë humbur vlerën e tyre me kalimin e kohës”.
Procesi gjyqësor ndaj ish-krerëve të UÇK-së vijon në Dhomat e Specializuara në Hagë, ndërsa pritet që mbrojtja të paraqesë qëndrimet e saj lidhur me kërkesën e Prokurorisë.
