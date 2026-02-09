Aksidenti në Vlorë/ 25-vjeçarja dërgohet në gjendje të rëndë në Tiranë

Aksidenti i ndodhur në orët e para të mëngjesit në Vlorë, drejtuesja e një prej mjeteve e plagosur dërgohet në gjendje të rëndë drejt Tiranës.
25-vjecarja Konstandina Shoraj ka marrë plagë të shumta në trup, me politraumë. Vajza ka fraktura në kokë, ndërkohë i plagosuri tjetër, dhe ai shofer, ka dhimbje në kraharor.
Në vendngjarje kanë mbërritur shërbimet e policisë, të cilat po punojnë për të sqaruar shkaqet dhe rrethanat e aksidentit.
