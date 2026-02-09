Mblidhen mbi 75 mijë euro për kthimin e trupave të familjes Kola në Shqipëri; prokuroria zbardh detaje të reja

ITALI – Mbi 75 mijë euro janë mbledhur brenda dy ditësh në platformën GoFundMe për familjen shqiptare Kola, e cila u shua tragjikisht pak ditë më parë në Porcari, në provincën e Luccas, në Itali.
Familja humbi jetën si pasojë e helmimit nga monoksidi i karbonit, që dyshohet se u shkaktua nga një kaldajë gazi. Fushata e mbledhjes së fondeve u iniciua nga Durim Kola, vëllai i 48-vjeçarit Arti Kola, me qëllim mbulimin e shpenzimeve funerale dhe transportin e trupave drejt Shqipërisë, ku do të zhvillohen ceremonitë mortore.
Sipas mediave italiane, dhjetëra persona kanë kontribuar në këtë nismë humanitare me shuma që variojnë nga 50 deri në 500 euro.
Ndërkohë, Prokuroria e Luccas ka nisur hetimet për zbardhjen e plotë të rrethanave të ngjarjes dhe për përcaktimin e përgjegjësive të mundshme. Nga verifikimet paraprake rezulton se kaldaja ka qenë e re dhe dyshohet se ishte instaluar nga vetë pronari i banesës.
Autoritetet vijojnë hetimet, ndërsa pritet që trupat e viktimave të kthehen në Shqipëri për t’u përcjellë në banesën e fundit.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd