Pas aksidenteve fatale me dhjetëra viktima, makinistët në Spanjë grevë tre ditore për sigurinë hekurudhore

Shoferët e trenave në Spanjë do të fillojnë një grevë treditore mbarëkombëtare të hënën në shenjë proteste ndaj asaj që ata e quajnë mungesë garancish sigurie në sistemin hekurudhor të vendit.
Ky veprim vjen pas dy aksidenteve fatale hekurudhore në janar, një në Adamuz, në rajonin jugor të vendit, ku humbën jetën 46 persona, dhe i dyti vetëm dy ditë më vonë pranë Barcelonës, ku vdiq një makinist treni dhe dhjetëra të tjerë u plagosën.
Aksidentet kanë shkaktuar probleme të rënda për udhëtarët dhe kanë hedhur dyshime mbi sistemin hekurudhor shumë të lavdëruar të Spanjës.
Semaf, sindikata e makinistëve të trenave, po kërkon punësimin e më shumë stafit dhe rritjen e investimeve dhe mirëmbajtjes në atë që e ka përshkruar si “përkeqësim i vazhdueshëm i rrjetit hekurudhor”.
Pas dy përplasjeve, kontrollet e mëvonshme të sigurisë zbuluan gjithashtu defekte dhe probleme mirëmbajtjeje në një numër rrugësh.
Kryeministri i Spanjës, Pedro Sánchez, do të flasë në parlament gjatë kësaj jave në lidhje me dështimet në sistemin hekurudhor.
Aksidenti në Adamuz më 18 janar, ku një tren me shpejtësi të lartë doli nga shinat dhe u përplas me një tjetër që udhëtonte në drejtim të kundërt, ishte katastrofa më e keqe hekurudhore në vend në më shumë se një dekadë .
Një raport paraprak nga komisioni i hetimit të aksidenteve hekurudhore CIAF ka zbuluar se brazdat e gjetura në rrotat e trenit të dalë nga shinat dhe të tre trenave të mëparshëm sugjerojnë se një çarje në shinë ka ndodhur përpara se treni të kalojë mbi të.
Vetëm dy ditë më vonë në Katalonjë, një shofer praktikant u vra dhe të paktën 37 pasagjerë u plagosën kur një mur i shembur bëri që një tjetër tren lokal të dilte nga shinat.
Zyrtarët e hekurudhës besojnë se muri u shemb ndërsa treni po kalonte, duke goditur fillimisht kabinën e makinistit dhe më pas duke shkaktuar dëme të konsiderueshme në vagonin e parë të trenit në të cilin udhëtonin shumica e pasagjerëve të plagosur.
Semaf më parë ka thënë se përplasjet përfaqësojnë një pikë kthese në kërkesën që të merren të gjitha veprimet e nevojshme për të garantuar sigurinë e operacioneve hekurudhore.
Shuma e investimeve që merr rrjeti hekurudhor është vënë nën shqyrtim të veçantë. Qeveria e udhëhequr nga socialistët është përpjekur t’i hedhë poshtë këto pyetje, duke theksuar se 700 milionë euro (605 milionë paund) janë investuar në përditësimin e linjës Madrid-Andaluzi vitet e fundit, me pjesën e binarit ku ndodhi aksidenti të përfshirë në atë rinovim.
“Nuk po shohim një problem të mungesës së mirëmbajtjes, nuk po shohim një problem të infrastrukturës së vjetëruar dhe nuk po shohim një problem të mungesës së investimeve”, tha Ministri i Transportit Oscar Puente
