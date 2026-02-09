Shokuese në vendin fqinjë: Trupi pa kokë dhe i zhveshur i një personi gjendet pranë një makine të hedhur në greminë

Ngjarje e rëndë në Karpenisi: autoritetet hetojnë një rast të pazakontë pas daljes së një automjeti nga rruga
Një rast i pazakontë po hetohet nga autoritetet në zonën e Karpenisit, pas daljes nga rruga të një automjeti në aksin rrugor Prusos – Tornos, pranë Manastirit të Shën Mërisë së Prusiotissës.
Brenda automjetit, i cili është shkatërruar pothuajse plotësisht, u gjet trupi i një burri, pa kokë dhe pa rroba.
Sipas informacioneve paraprake, automjeti ka dalë nga rruga për arsye ende të paqarta dhe ka përfunduar në një zonë shumë të thepisur, me një disnivel rreth 300 metra.
Shërbimet e emergjencës u njoftuan pasditen e djeshme dhe u vu në lëvizje një operacion i gjerë për shkak të terrenit të vështirë dhe rrezikut të rrëshqitjeve të dheut.
Gjatë ndërhyrjes, ekipet e shpëtimit konstatuan praninë e një personi, rreth 59 vjeç, ndërsa rrethanat në të cilat u gjet trupi po analizohen me kujdes nga autoritetet kompetente. Rasti po trajtohet me prioritet dhe asnjë pistë nuk është përjashtuar.
Sot pritet të kryhen kërkime me një dron të pajisur me kamera termike për të gjetur kokën e viktimës.
"Ky automjet ka rënë nga një lartësi shumë e madhe. Po hetohet nëse ka qenë aksident apo ka diçka tjetër. Janë orët e para, mendoj se edhe ekzaminimi mjeko-ligjor do të na ndihmojë shumë", tha zëdhënësja e shtypit e Policisë greke, Constantia Dimoglidou.
Komandanti i Departamentit të Zjarrfikësve të Evrytania, Jani Arapi, konfirmoi mobilizimin e shërbimit të tyre për të rikuperuar automjetin dhe trupin.
Shërbimi Zjarrfikës tha se operacioni ishte kompleks dhe u zhvillua në kushte të vështira, me përfshirjen e disa mjeteve, ekipeve të specializuara dhe njësive alpine. Kontrollet në zonë vijojnë edhe sot, për arsye sigurie dhe për të përjashtuar çdo mundësi tjetër të lidhur me ngjarjen.
Autoritetet bëjnë me dije se informacionet zyrtare do të përditësohen sapo të ketë të dhëna të reja nga hetimi. /noa.al
