Takimi Mitsotakis-Erdogan, çfarë duan të shmangin Athina dhe Ankaraja

Takimi i ardhshëm Mitsotakis-Erdogan duket më shumë si një ushtrim për menaxhimin e tensioneve sesa një përpjekje për të zgjidhur mosmarrëveshjet.
Kështu e cilësojnë mediat greke takimin që pritet të mbëhet nesër.
Të dyja palët duket se e kanë pranuar që, të paktën në këtë fazë, qëllimi nuk është një marrëveshje e madhe në këtë kohë, por shmangia e një krize të re në Egje dhe Mesdheun Lindor.
Nuk pritet që të dy udhëheqësit të futen në çështje politike të nivelit të lartë, tensioni praktikisht nuk është në interes të asnjërës palë.
Ajo që ka ndryshuar është kryesisht toni. Tensionet më të ulëta dhe shmangia e retorikës agresive krijojnë një mjedis më të menaxhueshëm, por pa prekur thelbin e dallimeve.
Në praktikë, takimi pritet të konfirmojë një situatë që tashmë ekziston: komunikim më i mirë, por të njëjtat mosmarrëveshje. “Telefonat e hapura” midis dy udhëheqësve dhe vazhdimi i Masave të Ndërtimit të Besimit tregojnë se të dyja palët duan të shmangin zhvillimet e paparashikuara, veçanërisht në një periudhë paqëndrueshmërie më të gjerë gjeopolitike.
Testi i vërtetë mbetet energjia në Mesdheun Lindor. Atje qëndrojnë interesat dhe rreziqet më të mëdha të tensionit, veçanërisht në zonat në jug të Kretës, ku konvergojnë interesat ndërkombëtare të energjisë dhe ato gjeopolitike.
Në të njëjtën kohë, forcimi i bashkëpunimit ekonomik funksionon si një “politikë sigurimi”. Ndërsa marrëdhëniet tregtare dhe ekonomike rriten, kostoja e një krize të re për të dy vendet rritet .
Në përgjithësi, mesazhi që duket se po merr formë është realist: askush nuk pret zgjidhje, por askush nuk dëshiron as tensione. Në këtë fazë, suksesi nuk do të matet nga marrëveshjet, por nga sa stabilitet ruhet. Mitsotakis dhe Erdogan duan të dërgojnë një mesazh se pavarësisht çdo dallimi, ata mund të flasin pa ndërmjetësim.
Takimi do të jetë i pari që kur dy udhëheqësit u takuan në Nju Jork në shtator 2024, në margjinat e Asamblesë së Përgjithshme të OKB-së. Bisedimet do të përfshijnë gjithashtu ministrat e jashtëm të të dy vendeve, si dhe këshilltarët diplomatikë dhe ndoshta disa ministra nga pala greke. Duket se dy ministrat e mbrojtjes, Nikos Dendias dhe Yasar Guler, nuk do të marrin pjesë në takim.
