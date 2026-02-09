Kandidati socialist Antonio Seguro, fiton zgjedhjet presidenciale në Portugali

SPANJË- Antonio Jose Seguro i Partisë Socialiste të qendrës së majtë fitoi raundin e dytë të zgjedhjeve presidenciale në Portugali të dielën. Me 99% të fletëvotimeve të numëruara, Seguro kishte fituar 66.7% të votave duke siguruar një mandat pesëvjeçar.
Seguro mposhti një sfidë nga Andree Ventura i partisë populiste të ekstremit të djathtë Chega, i cili fitoi 33.3% të votave. 63-vjeçari do të pasojë presidentin konservator Marcelo Rebelo de Sousa. Presidenti portugez është kryesisht një figurë figurative pa pushtet ekzekutiv, por mund të vërë veton mbi legjislacionin, të shpërndajë parlamentin dhe të shpallë zgjedhje të parakohshme. Ventura tha se do të vazhdojë të punojë për të sjellë një "transformim" politik në Portugali.
"U përpoqa të tregoja se ekziston një mënyrë tjetër… që na duhej një lloj presidenti tjetër", u tha ai gazetarëve.
Portugalia tregoi ‘qëndresë’ në mbajtjen e zgjedhjeve pas trazirave nga stuhia
Fushata zgjedhore ishte ndërprerë nga stuhi të ashpra që vranë të paktën shtatë persona. Ndërprerjet nga stuhitë detyruan rreth 20 nga zonat zgjedhore më të goditura të shtynin votimin me një javë, por ai u zhvillua për pothuajse të gjithë 11 milionë votuesit e kualifikuar në Portugali dhe jashtë vendit.
Kryetarja e Bashkimit Evropian, Ursula von der Leyen, e uroi Seguron për fitoren e tij, duke shtuar se "zëri i Portugalisë për vlerat tona të përbashkëta evropiane mbetet i fortë". “Qytetarët portugezë kanë folur dhe, përballë shkatërrimit të shkaktuar nga stuhitë, kanë demonstruar një qëndrueshmëri të jashtëzakonshme demokratike”, shkroi ajo. Presidenti francez Emmanuel Macron gjithashtu e përgëzoi Seguron, duke thënë se do të punonte me presidentin e ri për të forcuar lidhjet midis Portugalisë dhe Francës. Kush është Seguro?
Gjatë raundit të parë tre javë më parë, Seguro doli i pari, me 31% mbështetje, por nuk arriti të siguronte shumicën absolute. Seguro e ka pozicionuar veten si një i moderuar që do të bashkëpunojë me qeverinë e pakicës së qendrës së djathtë të Portugalisë. Politikani veteran u kthye nga një pauzë në mësimdhënie posaçërisht për këtë garë, të cilën ai e ka paraqitur si një zgjedhje të qartë midis demokracisë dhe radikalizmit.
Kandidati i ekstremit të djathtë Chega dështon të sigurojë presidencën
Kjo bie ndesh me Venturën dhe partinë e tij Chega (Mjaft), e cila është rritur me shpejtësi në popullaritet që nga themelimi i saj shtatë vjet më parë për shkak të fjalimeve të liderit të saj kundër establishmentit dhe emigrantëve. Ventura, një ish-komentator sportiv televiziv dhe avokat, ka kërkuar gjithashtu veprime më të ashpra kundër korrupsionit dhe krimit, duke premtuar dënime më të ashpra për kriminelët, përfshirë burgim të përjetshëm dhe kastrim kimik për abuzuesit seksualë.
Gjatë fushatës, Ventura vendosi tabela në të gjithë vendin ku shkruhej: "Ky nuk është Bangladesh" dhe "Emigrantët nuk duhet të lejohen të jetojnë me ndihmë sociale". Ai premtoi mbështetje të fortë shtetërore për ata me të ardhura të ulëta, por vetëm për shtetasit portugezë. Edhe pse Chega u themelua vetëm shtatë vjet më parë, ajo u rrit shpejt duke u bërë partia e dytë më e madhe në parlament pas zgjedhjeve të përgjithshme në maj 2025 . Portugezët shpresojnë për stabilitet politik
Zgjedhjet e majit 2025 ishin zgjedhjet e treta të përgjithshme në Portugali brenda tre vjetësh, në periudhën më të keqe të paqëndrueshmërisë politike të vendit prej dekadash. Administratat e mëparshme u shembën për shkak të skandaleve të korrupsionit dhe konfliktit të interesit, rritjes së populizmit dhe qeverive të paqëndrueshme të pakicave. Ruajtja e stabilitetit do të jetë një sfidë kyçe për presidentin e ardhshëm, veçanërisht pasi koalicioni i Aleancës Demokratike (AD) të qendrës së djathtë, me 91 vende, ende nuk ka shumicën absolute në parlamentin me 230 vende./DW
