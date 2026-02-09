Horoskopi Branko për sot, e hënë 9 shkurt 2026

Horoskopi i Brankos – Çfarë thonë yjet për ditën e sotme, e hënë 9 shkurt 2026? Astrologu Branko ka konsultuar yjet dhe, si gjithmonë, pasqyra e tij zodiakale është publikuar në radio RDS.
Dashi
Ditë që të fton të ngadalësosh pak ritmin, pavarësisht dëshirës sate natyrore për të vepruar. Në punë është më mirë të vëzhgosh para se të ndërhysh. Në dashuri rikthehet nevoja për qartësi, por me tone më të buta dhe të balancuara.
Demi
Qiell i qëndrueshëm dhe mbrojtës. Puna ecën me rregull dhe sjell kënaqësi të vogla, por konkrete. Në dashuri ndjen nevojën për konfirmime të sinqerta dhe për një klimë të qetë e të sigurt.
Binjakët
Mendja është aktive dhe e mprehtë, por ekziston rreziku të shpërndash energjitë. Në punë duhen zgjedhje më të fokusuara. Në dashuri dialogu është i favorizuar, mjafton të jetë i sinqertë.
Gaforrja
Hëna rrit ndjeshmërinë. Je më pranues dhe intuitiv, sidomos në marrëdhëniet personale. Në punë përpiqu të mos ndikohesh shumë nga humori i momentit.
Luani
Energjia është në rritje dhe dëshira për t’u vënë në lojë bëhet më e fortë. Puna shpërblen ata që guxojnë me zgjuarsi. Në dashuri qielli është i ngrohtë, por shmang përplasjet e panevojshme apo testet e forcës.
Virgjëresha
Ditë e mirë për të rregulluar dhe planifikuar. Në punë je i saktë dhe i besueshëm. Në dashuri, përpiqu t’i japësh hapësirë edhe emocioneve, jo vetëm arsyes.
Peshorja
Qiell që kërkon ekuilibër dhe diplomaci. Disa çështje pune duhen përballuar me qetësi dhe durim. Në dashuri është koha për sqarime të qeta dhe konstruktive.
Akrepi
Ditë intensive, por produktive. Ke qartësi mendore dhe intuitë të fortë për situata të ndërlikuara. Në dashuri je i thellë, por më i hapur ndaj dialogut dhe kompromisit.
Shigjetari
Dëshirë për lëvizje dhe ndryshim. Puna favorizon ide të reja, por mos neglizho atë që ke nisur tashmë. Në dashuri kërkon lehtësi dhe sinqeritet.
Bricjapi
Përgjegjësitë janë në plan të parë. Puna kërkon angazhim, por sjell rezultate konkrete dhe të qëndrueshme. Në dashuri je pak i mbyllur; lejoje veten për më shumë butësi dhe afeksion.
Ujori
Ditë krijuese, por me disa tensione. Në punë ke ide të mira që duhen zhvilluar me durim. Në dashuri ke nevojë për liri, por pa krijuar distancë emocionale.
Peshqit
Qiell i ndjeshëm dhe frymëzues. Ditë shumë e mirë për ndjenjat dhe marrëdhëniet e sinqerta. Në punë ndiq intuitën, por qëndro praktik dhe realist.
