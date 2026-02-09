Horoskopi i Paolo Fox për sot, e hënë 9 shkurt 2026

Lexoni horoskopin e ditës nga Paolo Fox për të zbuluar çfarë rezervojnë yjet për ju: pasqyra astrologjike për sot, e hënë 9 shkurt 2026, për çdo shenjë të horoskopit. Dashuri, punë, mirëqenie dhe fat.
Dashi
Sot situata menaxhohet hap pas hapi. E marta dhe e mërkura do të jenë ditët më të mira, ndaj nëse ke diçka për të sqaruar me dikë, një telefonatë për të bërë apo duhet të mbrosh një pozicion, nga nesër do të kesh më shumë energji. Jupiteri vazhdon të jetë kundër dhe lidhet me çështje ligjore ose financiare, por ka një zhvillim pozitiv: me kalimin e muajve do të rritet ndjeshëm iniciativa jote. Kjo ditë kërkon vetëm pak më shumë kujdes për formën fizike.
Reflektim dhe thellim mbi qiellin e sotëm:
Po hyn në një fazë më reaguese dhe më të vetëdijshme, ku vendosmëria rikthehet në plan të parë. Disa çështje mbeten ende të hapura, sidomos ato që lidhen me paratë apo procedurat burokratike, por tani ke më shumë forcë për t’i përballuar pa u ndier i mbingarkuar. Ditët në vijim favorizojnë sqarime dhe përgjigje. Mos e neglizho trupin.
Demi
Shpresoj që e diela të mos të ketë mërzitur askush, sepse ndryshe ndjenja e pakënaqësisë mund të shfaqet edhe sot. Kjo Hënë është në kundërshtim, por nuk sjell bllokim, përkundrazi, nxit një rifillim. Kur kuptojmë kufijtë tanë, arrijmë të imagjinojmë një të ardhme ndryshe dhe më të mirë. Sot është ende e rëndësishme të qëndrosh larg provokimeve. Dashuria mund të rikthehet në plan të parë. Në punë janë të mundshme pauza, të dëshiruara ose të detyruara.
Reflektim dhe thellim mbi qiellin e sotëm:
Është një moment ndërgjegjësimi për atë që nuk je më i gatshëm të tolerosh. Emocionet e mbajtura brenda rrezikojnë të kthehen në inat nëse nuk menaxhohen me qartësi. Pranimi i kufijve është shenjë pjekurie dhe ndihmon në ndërtimin e diçkaje më të qëndrueshme. Në marrëdhënie hapet mundësia e rikuperimit, nëse ruhet ekuilibri emocional.
Binjakët
Fazë e veçantë e jetës, ku do të duhet të bësh zgjedhje të rëndësishme. Gjatë javëve të fundit kam këshilluar Binjakët të flasin për dashurinë, të përballen dhe të mos tërhiqen, sepse ishte thelbësore të kuptonin ndjenjat e tyre dhe qëndrimin e njerëzve përreth. Nga nesër durimi do të mbarojë dhe në lidhjet ku ka pasur tensione, tranziti i ri i Afërditës mund të sjellë përplasje të forta. Kujdes i dyfishtë me Virgjëreshën, Shigjetarin dhe Peshqit.
Reflektim dhe thellim mbi qiellin e sotëm:
Je përballë një kryqëzimi që kërkon qartësi dhe guxim. Marrëdhëniet që kanë kaluar provën forcohen, ndërsa ato të paqarta rrezikojnë të çahen. Toleranca zvogëlohet sepse rritet nevoja për të vërtetën. Disa lidhje tërheqin mendjen, por nuk ushqejnë zemrën.
Gaforrja
Është një qiell force. Jo vetëm që sot Hëna është në favorin tënd, por nga nesër edhe Afërdita kthehet në anën tënde. Kur ke kaq shumë yje pozitivë, nuk duhet të presësh që gjërat të ndodhin vetë, por të provosh përvoja të reja. E ardhmja ndërtohet hap pas hapi dhe tani si dashuria, ashtu edhe projektet apo një konfirmim në punë, mund të marrin përgjigje deri në fund të muajit.
Reflektim dhe thellim mbi qiellin e sotëm:
Periudhë pjellore, ku intuitat dhe mundësitë fillojnë të marrin formë konkrete. Mbrojtja planetare rrit besimin në vetvete dhe sigurinë në vendime. Marrëdhëniet përfitojnë nga më shumë hapje emocionale, ndërsa në punë shfaqen sinjale stabiliteti.
Luani
Edhe për ty kjo grumbullim planetësh kundërshtarë, që ka sjellë vështirësi, ripërtypje dhe ndonjë shqetësim javët e fundit, po fillon të largohet. Nga data 14 do të vijë Saturni dhe do të japë një raund të parë force; një tjetër do të vijë në korrik për të të rikthyer plotësisht në lojë. Mos u kushtëzo nga ngjarjet dhe mos mendo për hakmarrje ndaj atyre që të kanë penguar: forca e vërtetë është distancimi.
Reflektim dhe thellim mbi qiellin e sotëm:
Presioni po zbehet gradualisht dhe po hap rrugë për një rindërtim të brendshëm. Vështirësitë e fundit të kanë mësuar shumë për veten dhe për ata që nuk meritojnë më vëmendjen tënde. Rikthimi i forcës vjen duke shmangur reagimet impulsive dhe duke vëzhguar me qetësi.
Virgjëresha
Qiell i rëndësishëm: e hëna nis mirë, por të martën dhe të mërkurën do të kesh shumë angazhime që do të lodhin. Ajo që bind më pak është fusha e dashurisë, sidomos për ata që jetojnë një histori të ndërlikuar, e toleruar në janar, por që nga nesër mund të bëhet më e vështirë për t’u menaxhuar. Jo të gjitha lidhjet do të kenë probleme serioze, por kujdes me fjalët: edhe një shprehje e thjeshtë mund të keqkuptohet.
Reflektim dhe thellim mbi qiellin e sotëm:
Lodhja fizike rrit ndjeshmërinë emocionale dhe i bën marrëdhëniet më delikate. Disa situata kërkojnë kujdes dhe dëgjim të thellë. Nevoja për rregull dhe qartësi përplaset me dinamika të paqarta. Është thelbësore të matet çdo fjalë dhe ndikimi i saj.
Peshorja
Kjo është një periudhë e vogël rikuperimi dhe kënaqësish: punë të rëndësishme, konfirmime në marrëdhënie që kanë vërtet peshë. Çështjet më të ndërlikuara duhen përballuar me ndihmën e një eksperti. Ata që kanë nisur një projekt vitin e kaluar tashmë kanë marrë disa rezultate pozitive dhe të tjera mund të vijnë së shpejti. Hëna është në favor sot dhe deri të mërkurën qielli është shumë i mirë për ndjenjat.
Reflektim dhe thellim mbi qiellin e sotëm:
Po korr rezultatet e para të një rruge që e ke ndërtuar me përkushtim dhe durim. Konfirmimet vijnë nga marrëdhëniet e vërteta, ndërsa çështjet më komplekse kërkojnë strategji dhe maturi. Mbështetja emocionale rritet dhe forcon besimin në vetvete. Është një fazë ku ekuilibri dhe diplomacia shndërrohen në armët e tua më të forta.
Akrepi
Rikthehet pak pasion ose je çliruar nga një barrë. Ata që kanë nisur një program të lodhshëm që nga muaji i kaluar kanë luftuar shumë dhe tani meritojnë pak pushim. Megjithatë, Akrepi nuk qëndron kurrë i palëvizshëm: alternon lodhjen me energji të madhe. Ditët në vijim ndihmojnë në rilidhjen e një ndjenje dhe sjellin më shumë afërsi emocionale.
Reflektim dhe thellim mbi qiellin e sotëm:
Tensioni i grumbulluar fillon të shkrihet dhe i hap rrugë një përfshirjeje më të sinqertë. Pas një periudhe shtytjeje maksimale, lind nevoja për intensitet emocional. Marrëdhëniet përfitojnë nga ky lehtësim, veçanërisht ato që kanë kaluar distancë ose heshtje.
Shigjetari
Hëna do të hyjë në shenjën tënde pas pak orësh: e marta, e mërkura dhe e enjtja janë ditë force. Është java e të dashuruarve dhe humori varet shumë nga cilësia e marrëdhënieve. Afërdita nervoze nuk tregon kriza përfundimtare, por nevojën për të përballur të vërteta të mbetura pezull. Dalin në pah fjalët e pathëna.
Reflektim dhe thellim mbi qiellin e sotëm:
Emocionet nuk mund të shtyhen më dhe ajo që ka mbetur e pashprehur kërkon të dalë në sipërfaqe. Ky proces mund të sjellë tension, por edhe çlirim. Përballja me të vërtetën forcon lidhjet e sinqerta dhe vë në provë ato më të brishta.
Bricjapi
Ja një qiell i fuqishëm, me një horoskop të rëndësishëm dhe një Hënë më në fund mike. Disa ndryshime në punë janë të mundshme deri në verë. Je i kujdesshëm dhe i duruar, por kur nuk merr përgjigje bëhesh më i ngurtë. Është një periudhë për të bërë zgjedhje dhe për të kuptuar se kujt mund t’i besosh. Me këtë qiell mund të arrish larg.
Reflektim dhe thellim mbi qiellin e sotëm:
Vendosmëria rritet dhe të bën më të vetëdijshëm për prioritetet e tua. Nuk mund të investosh më energji në situata të paqarta. Besimi bëhet më selektiv dhe kjo të ndihmon të forcosh vetëm atë që ka baza të qëndrueshme. Qartësia mendore të udhëheq drejt vendimeve strategjike.
Ujori
Nëse ke grumbulluar tension ose ka pasur një rënie të vogël fizike, sot përpiqu ta kapërcesh duke parë përpara me optimizëm. Lëviz, ndryshon mendje, rifillon biseda të ndërprera: kjo krijimtari lind edhe nga çrregullimi. Shumë të shohin si tip kaotik, por pikërisht nga kaosi lindin idetë e mëdha. Mirë për rikuperimin e ndjenjave; nga nesër gjendja fizike përmirësohet.
Reflektim dhe thellim mbi qiellin e sotëm:
Lëvizja mendore është e vazhdueshme dhe ndonjëherë lodhëse, por është pjesë e natyrës sate krijuese. Emocionet rikthehen në qendër dhe ndihmojnë në riorganizimin e energjive. Përmirësimi fizik shoqëron atë emocional, duke të lejuar të shprehësh ide dhe ndjenja me më shumë qartësi.
Peshqit
Nis një fazë e rëndësishme: Afërdita është shumë pozitive dhe do të bëhet edhe më e fortë nga nesër, ndërsa më pas do të shtohen yje të tjerë të favorshëm. Kërkesat duhen bërë në momentin e duhur, sidomos mes të enjtes dhe të premtes. Shkurti flet për emocione të ndara: dashuria nuk është vetëm çifti, por edhe mënyra se si të tjerët të perceptojnë. Miratimet dhe vlerësimi rriten.
Reflektim dhe thellim mbi qiellin e sotëm:
Marrëdhëniet pasurohen me empati dhe njohje. Nuk bëhet fjalë vetëm për lidhje sentimentale, por edhe për respekt dhe afeksion të përgjithshëm. Energjitë pozitive rrisin dukshmërinë dhe besimin që të tjerët kanë tek ti. Kjo periudhë forcon vetëvlerësimin dhe konsolidon lidhjet e sinqerta.
