Meloni dënon veprimet anti-olimpike në Milano: ‘Armiq të Italisë’!

MILANO – Kryeministrja italiane Giorgia Meloni ka dënuar ashpër protestat anti-olimpike dhe aktet e dyshuara të sabotimit të infrastrukturës hekurudhore në Itali, duke i cilësuar autorët si “armiq të Italisë dhe italianëve”.
Në një reagim të publikuar të dielën në Facebook, Meloni shprehet se protestuesit që demonstrojnë kundër Lojërave Olimpike po dëmtojnë rëndë imazhin e vendit në arenën ndërkombëtare, duke bërë që pamjet e dhunës të transmetohen në televizionet anembanë botës.
“Solidaritet, edhe një herë, me forcat e policisë, me qytetin e Milanos dhe me të gjithë ata që po shohin punën dhe përkushtimin e tyre të minohet nga banda kriminale,” shkruan kryeministrja.
Hetim për terrorizëm mbi sabotimin hekurudhor
Sipas agjencisë Associated Press, Ministria italiane e Transportit ka hapur një hetim për terrorizëm lidhur me sabotimin e dyshuar të sinkronizuar të linjave hekurudhore në Italinë veriore, që ndodhi të shtunën – ditën e hapjes së Lojërave Olimpike.
Sabotimi fillimisht preku qendrën hekurudhore të Bolonjës, nyja kryesore që menaxhon trafikun midis veriut dhe jugut të vendit, rreth orës 06:00 të mëngjesit, dhe më pas u shtri edhe në linjat e zonës së Pesaros përgjatë bregdetit Adriatik.
Ministria nuk ka dhënë ende detaje mbi mënyrën e sabotimit, por ka paralajmëruar se do të kërkojë miliona euro dëmshpërblim nga autorët. Mijëra pasagjerë u përballën me vonesa që zgjatën disa orë.
Përplasje me policinë gjatë protestave në Milano
Ndërkohë, në Milano, policia italiane ndërhyri me gaz lotsjellës dhe topa uji mbrëmjen e së shtunës ndaj dhjetëra protestuesve që hodhën fishekzjarre dhe tentuan të hynin në një autostradë pranë një prej objekteve të Lojërave Olimpike Dimërore.
Përplasjet ndodhën në fund të një marshimi fillimisht paqësor, ku mijëra persona protestuan kundër ndikimit mjedisor të Lojërave Olimpike dhe kundër pranisë së agjentëve amerikanë në Itali.
Dekreti i ri i sigurisë dhe reagimet politike
Ngjarjet vijnë vetëm disa ditë pasi qeveria Meloni miratoi një dekret të ri sigurie, i cili i jep policisë të drejtën të ndalojë persona deri në 12 orë, nëse ekzistojnë arsye të arsyeshme për të besuar se ata mund të nxisin trazira ose të prishin protesta paqësore.
Ligjvënësit e opozitës e kanë kritikuar këtë masë, duke e cilësuar si një kërcënim për lirinë e shprehjes dhe të drejtën e protestës, ndërsa qeveria e konsideron të domosdoshme për garantimin e rendit dhe sigurisë publike në një periudhë sensitive për Italinë.
