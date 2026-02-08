Protestë më 17 shkurt në Prishtinë në mbështetje të ish-drejtuesve të UÇK-së

Platforma “Liria ka Emër” ka bërë thirrje për një protestë madhore më 17 shkurt në Prishtinë, në mbështetje të ish-drejtuesve të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, të cilët po përballen me procesin gjyqësor në Dhomat e Specializuara në Hagë.
Në një konferencë për media, përfaqësuesi i platformës, Ismail Tasholli, u bëri thirrje kryetarëve të komunave në Kosovë – përfshirë ata që tashmë kanë shprehur gatishmëri – që t’i bashkohen marshit qytetar me moton “Drejtësi, jo politikë”.
Sipas Tashollit, Kosova ndodhet në një moment vendimtar, pasi më 9 shkurt nis faza përfundimtare e gjykimit në Hagë, e cila, siç theksoi ai, ka rëndësi jo vetëm juridike, por edhe morale, historike dhe politike për vendin.
“Jemi në javën e fundit para një vendimi historik. Kjo nuk është thjesht një çështje procedurale, por java kur fjala e fundit po afrohet dhe kur Kosova po shihet dhe po gjykohet në sytë e botës. Në këto momente, heshtja nuk është neutralitet, por mungesë qëndrimi”, deklaroi Tasholli.
Ai shtoi se mbështetja institucionale e komunave për këtë protestë përbën një dëshmi të qartë se çështja e ish-krerëve të UÇK-së po trajtohet me seriozitet dhe përgjegjësi kombëtare.
Platforma “Liria ka Emër” ftoi gjithashtu qytetarët e Kosovës që të marrin pjesë masivisht në protestë, duke e cilësuar atë si marshin më të madh qytetar, paqësor dhe dinjitoz që është organizuar ndonjëherë në vend.
“Ky nuk është një marsh kundër dikujt, por një marsh për dinjitetin e Kosovës, për të vërtetën dhe për respektimin e sakrificës mbi të cilën është ndërtuar liria jonë”, theksoi Tasholli.
Gjatë vitit të kaluar janë organizuar pesë protesta në mbrojtje të ish-krerëve të UÇK-së, në Prishtinë, Hagë, Tiranë, Strasburg dhe Shkup, ku mijëra shqiptarë kanë protestuar me thirrjet “Drejtësi për Çlirimtarët”.
Protesta e 17 shkurtit do të mbahet në përvjetorin e shpalljes së Pavarësisë së Kosovës, në prag të nisjes së fazës përfundimtare të procesit gjyqësor ndaj Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Jakup Krasniqit dhe Rexhep Selimit në Dhomat e Specializuara të Kosovës në Hagë.
