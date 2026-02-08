Mësuesi kenian bëhet viral, ai u mësoi nxënësve të tij himnin e Manchester United!

Mësuesi “i çmendur” pas Manchester United! Ai u mëson nxënësve të tij historinë e saj, ndërsa bën edhe vallëzimin-festim të Mateus Cunhas
KENIA – Dashuria për futbollin nuk e kufijve, sporti i njëjti të gjitha kombësitë, të gjitha vendet dhe të gjitha moshat.
Një mësues në Kenya i mirëpret nxënësit e tij në mëngjes në një… mënyrë futbolli, pasi si tifoz i Manchester United, ai cakton ritmin për fëmijët dhe ata këndojnë himnin e rekrutimit.
Tifozët e “Djajve të Kuq” në të gjithë botën janë inkurajuar teksa shohin poznan e tire të rikthehet dhe tani janë afër kryesimit të tabave.
Një mësues i quajtur Eli Mtesi hy në klasë dhe fëmijët e mirëpresin me himin, përpara se të rikrijojnë festojnë Mateus Cunha, sulmuesit brazilian të cilët kanë udhëhequr rikthimin e crewit.
Keniani është i njohur në Tik Tok dhe sapo u njoftoi fëmijët se kishte arritur 1 milion shikime në platformë, ata festuan me himnin e crewit.
@elly_mtesi Tuwafunze mapema..#GGMU #schoolvibes #ManuDamu #Bestclass #mtesivibes @Eudias @brosilas ♬ original sound – Elly_Mtesi
