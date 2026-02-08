Metoda daneze që ndihmon fëmijët të shkëputen nga telefonat celularë

Fëmijët po kalojnë gjithnjë e më shumë orë të lidhur pas telefonave celularë, duke rrezikuar varësi nga teknologjia dhe duke humbur kontaktin me lojën, lëvizjen dhe ndërveprimin social në jetën reale, shkruan corriere.it.
Koha për lojëra në natyrë, lexime apo biseda familjare po tkurret ndjeshëm, ndërsa ekrani i smartfonit po shndërrohet në burimin kryesor të argëtimit dhe komunikimit për moshat e reja. Ekspertët paralajmërojnë se kjo prirje mund të ndikojë negativisht në zhvillimin emocional, social dhe psikologjik të fëmijëve.
Si mund të përmbyset ky trend?
Sipas psikologes dhe ekspertes së edukimit, Jessica Alexander, e njohur për studimet e saj mbi modelet arsimore nordike, “metoda daneze për rritjen e fëmijëve të lumtur është ndër mënyrat më efektive për t’i larguar ata nga varësia ndaj telefonit”.
Kjo metodë nuk bazohet në ndëshkime apo ndalime të rrepta, por në rregulla të përbashkëta familjare dhe shembullin personal të prindërve.
Çfarë është “kutia e telefonave”?
Metoda daneze njihet shpesh si “kutia e telefonave”, një praktikë e thjeshtë që synon të krijojë ekuilibër mes teknologjisë dhe jetës reale.
Si funksionon:
Në shtëpi vendoset një kuti ose hapësirë e përbashkët
Në orare të caktuara, të gjithë anëtarët e familjes – përfshirë prindërit – vendosin telefonat aty
Zakonisht kjo ndodh:
gjatë vakteve
pas shkollës për 1–2 orë
në mbrëmje, pas një ore të caktuar
Rregulli kryesor është i qartë: nuk ka përjashtime.
Shembulli i prindërve, çelësi i suksesit
Nëse telefoni ndalohet për fëmijën, ndalohet edhe për të rriturit. Sipas ekspertëve, kjo është arsyeja kryesore pse metoda funksionon: fëmijët nuk ndihen të ndëshkuar, por pjesë e një marrëveshjeje familjare.
Çfarë bëjnë fëmijët në vend të telefonit?
Kur telefoni largohet nga dora, hapen mundësi të reja për:
lojëra tavoline
sport dhe shëtitje në natyrë
lexim librash
biseda familjare
aktivitete kreative si vizatim, ndërtim apo muzikë
Pse kjo metodë funksionon në Danimarkë?
Sipas studimeve dhe praktikës:
nuk përdoren ndalime të ashpra
fëmija ndihet i përfshirë në vendimmarrje
shmanget stresi dhe rebelimi
forcohen lidhjet familjare
krijohet një raport më i shëndetshëm me teknologjinë
Ekspertët theksojnë se qëllimi nuk është eliminimi i teknologjisë, por përdorimi i saj me masë dhe vetëdije – një aftësi që fëmijët e mësojnë më së miri nga shembulli i prindërve.
