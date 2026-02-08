Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Metoda daneze që ndihmon fëmijët të shkëputen nga telefonat celularë
Transmetuar më 08-02-2026, 19:49

Fëmijët po kalojnë gjithnjë e më shumë orë të lidhur pas telefonave celularë, duke rrezikuar varësi nga teknologjia dhe duke humbur kontaktin me lojën, lëvizjen dhe ndërveprimin social në jetën reale, shkruan corriere.it.

Koha për lojëra në natyrë, lexime apo biseda familjare po tkurret ndjeshëm, ndërsa ekrani i smartfonit po shndërrohet në burimin kryesor të argëtimit dhe komunikimit për moshat e reja. Ekspertët paralajmërojnë se kjo prirje mund të ndikojë negativisht në zhvillimin emocional, social dhe psikologjik të fëmijëve.

Si mund të përmbyset ky trend?

Sipas psikologes dhe ekspertes së edukimit, Jessica Alexander, e njohur për studimet e saj mbi modelet arsimore nordike, “metoda daneze për rritjen e fëmijëve të lumtur është ndër mënyrat më efektive për t’i larguar ata nga varësia ndaj telefonit”.

Kjo metodë nuk bazohet në ndëshkime apo ndalime të rrepta, por në rregulla të përbashkëta familjare dhe shembullin personal të prindërve.

Çfarë është “kutia e telefonave”?

Metoda daneze njihet shpesh si “kutia e telefonave”, një praktikë e thjeshtë që synon të krijojë ekuilibër mes teknologjisë dhe jetës reale.

Si funksionon:

Në shtëpi vendoset një kuti ose hapësirë e përbashkët

Në orare të caktuara, të gjithë anëtarët e familjes – përfshirë prindërit – vendosin telefonat aty

Zakonisht kjo ndodh:

gjatë vakteve

pas shkollës për 1–2 orë

në mbrëmje, pas një ore të caktuar

Rregulli kryesor është i qartë: nuk ka përjashtime.

Shembulli i prindërve, çelësi i suksesit

Nëse telefoni ndalohet për fëmijën, ndalohet edhe për të rriturit. Sipas ekspertëve, kjo është arsyeja kryesore pse metoda funksionon: fëmijët nuk ndihen të ndëshkuar, por pjesë e një marrëveshjeje familjare.

Çfarë bëjnë fëmijët në vend të telefonit?

Kur telefoni largohet nga dora, hapen mundësi të reja për:

lojëra tavoline

sport dhe shëtitje në natyrë

lexim librash

biseda familjare

aktivitete kreative si vizatim, ndërtim apo muzikë

Pse kjo metodë funksionon në Danimarkë?

Sipas studimeve dhe praktikës:

nuk përdoren ndalime të ashpra

fëmija ndihet i përfshirë në vendimmarrje

shmanget stresi dhe rebelimi

forcohen lidhjet familjare

krijohet një raport më i shëndetshëm me teknologjinë

Ekspertët theksojnë se qëllimi nuk është eliminimi i teknologjisë, por përdorimi i saj me masë dhe vetëdije – një aftësi që fëmijët e mësojnë më së miri nga shembulli i prindërve.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

