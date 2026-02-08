Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Aksident në Lushnje/ Automjeti “BMW” përplaset me një kalë në aksin “Tri Ura”, një e plagosur
Transmetuar më 08-02-2026, 19:46

LUSHNJE – Një aksident rrugor është regjistruar mbrëmjen e sotme në aksin nacional “Tri Ura”, në Lushnje, ku një automjet tip BMW është përplasur me një kalë që i ka dalë papritur përpara.

Sipas informacioneve paraprake, përplasja ka qenë e pashmangshme për drejtuesin e mjetit, për shkak të errësirës së madhe dhe daljes së menjëhershme të kafshës në rrugë, duke e bërë të pamundur manovrimin për shmangie.

Si pasojë e aksidentit, pasagjerja e automjetit, bashkëshortja e drejtuesit, ka mbetur e lënduar dhe është transportuar menjëherë në spital, ku po merr ndihmën e nevojshme mjekësore. Fatmirësisht, drejtuesi i mjetit nuk raportohet të ketë pësuar dëmtime serioze.

Nga përplasja e fortë, kafsha ka ngordhur në vend.

Në vendngjarje kanë mbërritur shërbimet e Policisë, të cilat po punojnë për zbardhjen e plotë të rrethanave të aksidentit, si dhe për dokumentimin ligjor të ngjarjes.

Ky segment rrugor, që lidh Lushnjen me zonën e Grabjanit dhe Çermës, konsiderohet tejet i rrezikshëm në orët e mbrëmjes, për shkak të ndriçimit të pamjaftueshëm dhe pranisë së shpeshtë të kafshëve në rrugë, duke përbërë një rrezik serioz për qarkullimin rrugor.

