Paraburgimi në Shqipëri pesë herë mbi mesataren e BE-së, Esposito: T’i jepet përparësi alternativave të tjera

Shqipëria përballet me një nivel të lartë paraburgimi, sipas Gianluca Esposito, drejtor i përgjithshëm për të Drejtat e Njeriut dhe Sundimin e Ligjit në Këshillin e Evropës. Në një intervistë për ATSh, ai thekson se situata paraqet arsye reale për shqetësim, si për numrin e të paraburgosurve, ashtu edhe për kohëzgjatjen e paraburgimit.
Sipas raportit të fundit të Komitetit të Këshillit të Evropës për Parandalimin e Torturës (CPT), Shqipëria ka një nga normat më të larta të burgosjes në Europë. Nga 4,578 të burgosur, 58% janë në paraburgim, dhe shkalla e paraburgimit është 94,6 persona për 100 mijë banorë – rreth 4-5 herë më e lartë se mesatarja e BE-së. Mesatarja e kohëzgjatjes së paraburgimit është 253 ditë (8,4 muaj), një nivel që konsiderohet shumë i lartë.
Esposito thekson se paraburgimi i zgjatur prek drejtpërdrejt liritë individuale dhe parimin e prezumimit të pafajësisë. Ai sugjeron se përmirësimi i situatës duhet të bëhet duke:
Kufizuar përdorimin e paraburgimit, duke iu dhënë përparësi alternativave të tjera;
Përmirësuar cilësinë e arsyetimit gjyqësor;
Siguruar shqyrtim periodik efektiv të vendimeve për paraburgim;
Rritur mbrojtjen për individët në situata të cenueshme.
Esposito nënvizon se kuadri ligjor shqiptar është kryesisht në përputhje me standardet ndërkombëtare, por praktikat gjyqësore dhe kultura ligjore mbeten sfidë. Ai gjithashtu shprehet se Shqipëria mund të përfitojë nga praktikat e mira të vendeve të tjera evropiane, ku paraburgimi përdoret vetëm si masë e fundit dhe zbatohen shqyrtime rregullore dhe mbrojtje të plotë proceduriale.
Projekti i Këshillit të Evropës në Shqipëri synon të shndërrojë standardet evropiane në përmirësime praktike, duke përfshirë reforma ligjore, trajnime dhe mbikëqyrje të sistemit të paraburgimit.
