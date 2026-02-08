Dosjet “Epstein” tronditin elitat evropiane: Princër, ambasadorë dhe politikanë të lartë nën presion

Publikimi më 30 janar i mbi 3 milionë faqeve dokumente lidhur me hetimin ndaj ish-financierit Jeffrey Epstein ka shkaktuar një tronditje të fortë politike dhe institucionale, veçanërisht në Evropë. Dokumentet zbulojnë se Epstein kishte ndërtuar një rrjet ndërkombëtar, ku përfshiheshin anëtarë të familjeve mbretërore, liderë politikë, miliarderë, bankierë dhe akademikë.
Sipas dokumenteve të publikuara nga Departamenti Amerikan i Shtetit, goditjen më të madhe nga ky publikim e kanë pësuar elitë të kontinentit evropian, më shumë sesa figurat publike në SHBA. Zbulimet kanë çuar në dorëheqje, përfundime karriere dhe nisje hetimesh politike e penale në disa vende.
Mes emrave më të përfolur është ish-ambasadori britanik në Uashington, Peter Mandelson, i cili rrezikon ndjekje penale për ndarjen e informacioneve të ndjeshme me Epstein. Lidhja e tij ka krijuar edhe një krizë politike në Mbretërinë e Bashkuar, duke vënë nën presion kryeministrin Keir Starmer për emërimet në poste të larta.
Edhe reputacionet dhe karrierat e figurave publike në Norvegji, Suedi dhe Sllovaki janë dëmtuar. Një rast i njohur është ai i Princit Andrew Mountbatten-Windsor, i cili humbi titujt mbretërorë dhe vilën e financuar nga taksapaguesit për shkak të lidhjeve me Epstein.
Megjithatë, përveç Princit Andrew, asnjë nga personat e përmendur nuk përballet deri tani me akuza penale apo pretendime për sjellje të papërshtatshme seksuale. Shumica kanë pësuar pasoja për shkak të mbajtjes së marrëdhënieve miqësore me Epstein, edhe pas dënimit të tij për abuzim seksual me të mitur.
Dokumentet u bënë publike pas presionit të fortë publik dhe politik në SHBA, duke u shndërruar në një krizë për administratën e presidentit Donald Trump. Republikanët dhe demokratët bashkuan votat për të detyruar qeverinë amerikane të publikonte dosjet.
Në SHBA, pasojat për disa figura publike të lidhura me Epstein, si ish-këshilltari i Trump, Steve Bannon, dhe miliarderi Elon Musk, kanë qenë kryesisht në nivel reputacioni. Ish-presidenti Bill Clinton është thirrur të dëshmojë para Kongresit për marrëdhënien me Epstein, ndërsa edhe vetë Trump është pyetur për lidhjet e tij. As Clinton dhe as Trump nuk janë akuzuar nga viktimat e Epstein.
