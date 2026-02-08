Katër shenjat e zodiakut që do të kenë javën më romantike të Shën Valentinit

Java e Shën Valentinit sjell momente të veçanta dhe ndryshime romantike për katër shenja të horoskopit.
Me hyrjen e Afërditës në Peshqit më 10 shkurt, atmosfera mbushet me dashuri, ndjeshmëri dhe krijimtari. Ditën e Shën Valentinit, më 14 shkurt, Hëna në Bricjap formon një trekëndësh me Uranin në orët e para të mbrëmjes, duke krijuar momentin ideal për një takim të papritur, por magjik, me miq ose me një person të veçantë.
Më pas, Hëna bashkohet me Neptunin, duke sjellë butësi, mirëkuptim dhe romantizëm të thellë, për një mbyllje të bukur dhe emocionalisht intensive të mbrëmjes.
Shenjat që përfitojnë më shumë këtë javë:
Luani
Hyrja e Afërditës në Peshqit më 10 shkurt i jep jetës suaj personale një dimension të ri. Dita e Shën Valentinit do të jetë veçanërisht e rëndësishme për ju, pasi Hëna në shtëpinë e 7-të të partneritetit sjell lidhje të thella dhe përmbushje emocionale. Nëse jeni në një lidhje, do të ndiheni më afër se kurrë më parë me partnerin.
Akrepi
Afërdita në shtëpinë tuaj të 5-të të dashurisë sjell më shumë intensitet dhe pasion, citon noa.al. Shën Valentini do të jetë plot surpriza dhe emocione të forta. Dëshira për diçka ndryshe dhe të veçantë ju shtyn të krijoni momente të paharrueshme. Bëni diçka jashtë rutinës dhe shijojeni çastin.
Demi
Afërdita kalon në shtëpinë tuaj të 11-të, duke afruar miqtë dhe duke hapur mundësi sociale. Dita e Shën Valentinit ju nxit të shijoni shoqërinë e njerëzve të dashur dhe të forconi lidhjet tuaja. Edhe pse çështjet financiare të përbashkëta mund t’ju shqetësojnë, dita sjell gëzim dhe ndjesi rinovimi.
Peshqit
Peshq, Saturni ka qenë në shenjën tuaj për tre vitet e fundit dhe kalimi i tij në Dash këtë javë sjell një lehtësim të madh. Me këtë ndryshim hapet një kapitull i ri për ju, pasi Saturni do të qëndrojë në Dash për rreth 30 vitet e ardhshme, duke sinjalizuar një përmirësim gradual të jetës së përditshme. Në të njëjtën kohë, Afërdita hyn në shenjën tuaj, duke ju vënë në qendër të vëmendjes. Nga tani deri në fillim të marsit do të shkëlqeni, do të tregoni versionin më të mirë të vetes dhe do të lini mbresa kudo që shkoni.
Shënim i noa.al: Horoskopi nuk synon të zëvendësojë në asnjë mënyrë informacionin shkencor të dhënë nga mjekë dhe specialistë të fushave përkatëse. Nëse keni nevojë për këshilla të caktuara, ju rekomandojmë të kontaktoni një profesionist. Astrologjia merret me lëvizjet e yjeve dhe planetëve, megjithatë, në asnjë mënyrë noa.al nuk nxit vendime të bazuara mbi horoskopin.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd