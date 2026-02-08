Deklaratat e Ramës për Gjykatën Kushtetuese, Berisha thirrje për protestë: Të martën protestoni për Shqipërinë

TIRANË – Kreu i Partisë Demokratike, Sali Berisha, ka reaguar ndaj deklaratave të kryeministrit Edi Rama lidhur me mosmarrjen e një vendimi nga Gjykata Kushtetuese për pezullimin e një anëtari të qeverisë, duke e akuzuar kreun e qeverisë për moszbatim të vendimeve të drejtësisë.
Përmes një postimi në rrjetin social Facebook, Berisha shkruan se kryeministri Rama ka deklaruar se nuk do të zbatojë një vendim të mundshëm të Gjykatës Kushtetuese në lidhje me zëvendëskryeministren Belinda Balluku, duke e cilësuar këtë qëndrim si shkelje të rëndë të shtetit ligjor.
Sipas Berishës, pretendimi i Ramës se gjykatat nuk kanë pezulluar asnjëherë ministra është i pavërtetë. Ai shprehet se në vende të rajonit, në Europë dhe më gjerë, gjykatat kanë marrë masa edhe ndaj ministrave apo kryeministrave, ndërsa shton se kryeministri e sheh vendimin e Gjykatës Kushtetuese si rrezik personal politik.
Në reagimin e tij, kreu i PD-së ka akuzuar gjithashtu Ramën për kërcënim ndaj institucioneve europiane dhe për cenim të shtetit të së drejtës, duke paralajmëruar pasoja për procesin e integrimit europian të vendit.
Në këtë kontekst, Berisha ka bërë thirrje për pjesëmarrje në protestën e tretë kombëtare të opozitës, e cila pritet të mbahet ditën e martë, më 10 shkurt.
“Ditën e martë, secili prej jush proteston jo vetëm për vete, por për fëmijët e tij, për Shqipërinë dhe për të ardhmen europiane të këtij vendi”, shprehet Berisha, duke e cilësuar protestën si një reagim paqësor për mbrojtjen e ligjit dhe Kushtetutës.
Ai përfundon mesazhin duke ftuar qytetarët që, përmes protestës, të kundërshtojnë atë që e quan shkatërrim të shtetit ligjor dhe të mbështesin rrugën e integrimit europian të Shqipërisë.
