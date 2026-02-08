E shpallën të vdekur në luftë, ushtari ukrainas kthehet në shtëpi pas gati 4 vitesh robëri

Fotografia e tij ishte vendosur mes dhjetëra të tjerave në një ekspozitë kushtuar ushtarëve të rënë të fshatit. Për familjen dhe komunitetin, Nazar Daletskyi konsiderohej i vdekur në luftë.
Por ai ishte gjallë.
Pas tre vitesh e nëntë muajsh robëri, ushtari ukrainas u lirua gjatë shkëmbimit të fundit të të burgosurve mes Ukrainës dhe Rusisë dhe arriti të telefonojë familjen, duke i dhënë fund një historie që kishte nisur si tragjedi.
Rasti i tij u bë publik nga BBC, e cila publikoi edhe videon e telefonatës prekëse me familjen. Në anën tjetër të linjës ishte nëna e tij, Nataliya, e tronditur nga zëri që kishte vite pa dëgjuar. Pyetja e parë ishte instinktive: “A i ke krahët, a i ke këmbët, a je mirë?”. Më pas shpërtheu në lot. “Oh bir, të kam pritur kaq gjatë”, dëgjohet të thotë ajo, ndërsa në sfond dëgjohen britmat e gëzimit të kushërirës së tij, Roksolana.
“Ne e kishim varrosur dhe tani po dëgjoj zërin e tij. A mund ta imagjinoni çfarë ndjen një nënë?”, rrëfen Nataliya.
Kur Rusia nisi pushtimin në shkallë të gjerë të Ukrainës në shkurt të vitit 2022, Nazar, atëherë 42 vjeç, u mobilizua sërish. Ai kishte marrë pjesë edhe në luftimet e vitit 2014. Në maj të atij viti, ai u zhduk pa lënë gjurmë. Pak kohë më vonë, nëna e tij mori një telefonatë në gjuhën ruse, ku një burrë i tha shkurt se Nazar ishte kapur rob. Nuk u dha asnjë informacion tjetër. Më pas, gjithçka u zhyt në heshtje.
Në vitin 2023, familja mori lajmin që shoi çdo shpresë. Në një morg u identifikua një trup i djegur rëndë, përmes një kampioni ADN-je të dhënë nga vetë Nataliya. Trupi dyshohej se ishte një nga viktimat e gjetura në një autobus të shkrumbuar. Familja e njohu zyrtarisht, organizoi funeralin dhe e vajtoi Nazarin, ashtu si mijëra familje të tjera ukrainase gjatë këtij konflikti.
Një kthesë e papritur ndodhi në shtator të vitit të kaluar, kur një ushtar i sapoliruar nga robëria në Rusi deklaroi se e kishte parë Nazarin gjallë në burg. Dëshmia u prit me dyshim dhe shpresë të përmbajtur. Konfirmimi përfundimtar erdhi vetëm këtë javë, me telefonatën e papritur të vetë Nazarit, pas lirimit të tij.
Në pritje të ribashkimit pas gati katër vitesh, familja ka hequr nga rrjetet sociale fotografitë e funeralit dhe ka larguar portretin e tij nga ekspozita kushtuar heronjve të rënë. Ndërkohë, autoritetet kanë nisur një hetim për të zbardhur se si mund të ketë ndodhur një gabim kaq i rëndë në identifikimin e trupit.
