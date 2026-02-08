Starmer nën presion pas skandalit Mandelson, rriten thirrjet për dorëheqje

Drejtues të Partisë Laburiste paralajmërojnë humbje zgjedhore, ndërsa brenda partisë shtohet pakënaqësia ndaj menaxhimit të çështjes nga Kryeministri britanik.
Londër, 8 shkurt 2026 – Kryeministri britanik dhe lideri i Partisë Laburiste, Keir Starmer, po përballet me presion në rritje pas zhvillimeve të fundit që lidhen me rastin e Peter Mandelson dhe zbulimet mbi lidhjet e tij me Jeffrey Epstein. Skandali ka nxitur reagime të forta publike dhe thirrje të hapura për dorëheqjen e Starmerit nga drejtimi i partisë.
Sipas një sondazhi të zhvilluar nga Opinium për gazetën Observer, 55% e të anketuarve shprehen se Starmer duhet të japë dorëheqjen për shkak të mënyrës se si është trajtuar çështja Mandelson–Epstein. Vetëm 23% mendojnë se ai duhet të qëndrojë në detyrë, ndërsa 22% deklarojnë se janë të pavendosur.
Tensionet janë rritur edhe brenda Partisë Laburiste. Ministri i Drejtësisë, David Lammy, deklaroi publikisht se kishte paralajmëruar Starmer për Mandelson dhe i kishte kërkuar të mos e emëronte atë ambasador në Shtetet e Bashkuara. Ndërkohë, ish-kryeministri Gordon Brown e përshkroi situatën si “serioze” dhe la të kuptohet se mund të jetë tepër vonë për të rikuperuar dëmin politik.
Në reagimin e tij, Starmer kërkoi falje që kishte besuar, sipas tij, “gënjeshtrat” e Lord Mandelson dhe u zotua të dorëzojë të gjitha dokumentet që lidhen me auditimin e tij pranë Komisionit të Inteligjencës dhe Sigurisë (ISC) të Parlamentit.
Peter Mandelson u largua nga posti i ambasadorit britanik në SHBA në shtator të vitit të kaluar, vetëm shtatë muaj pas emërimit, pas daljes në dritë të marrëdhënieve të tij me Jeffrey Epstein. Autoritetet po shqyrtojnë gjithashtu kompensimin financiar të përfituar prej tij pas shkarkimit, pas zbulimeve të fundit.
Lord Mandelson akuzohet se ka ndarë informacione të ndjeshme të tregut me Epstein pas krizës financiare globale të vitit 2008. Policia Metropolitane ka kryer kontrolle në dy prona të tij, në Camden (Londër veriore) dhe në Wiltshire. Sipas policisë, hetimi penal është “kompleks” dhe kërkon mbledhje dhe analizë të mëtejshme të provave.
