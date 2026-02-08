‘Beteja vazhdon’, Rama nuk e lëshon sërish Ballukun

Kryeministri Edi Rama reagoi pas mosvendimmarrjes së Gjykatës Kushtetuese lidhur me pezullimin e një anëtareje të qeverisë, duke e cilësuar situatën si një precedent të papranueshëm në një shtet demokratik.
Rama deklaroi se qeveria do ta vazhdojë betejën duke nënkuptuar se mund ta ankimojë Kushtetuesen te Komisioni i Venecias i cili nuk ka fuqi vendimmarrëse por vetëm këshilluese, ose në Gjykatën e Strasburgut.
Sipas Ramës, fakti që Gjykata Kushtetuese nuk mori një vendim e kthen automatikisht në fuqi pezullimin e ministres, ndonëse ajo nuk akuzohet për korrupsion. Ai theksoi se pezullimi është vendosur nga një prokuror dhe një gjyqtar në fazë paraprake, pa nisur ende gjykimi, duke e quajtur këtë një praktikë të panjohur në demokracitë perëndimore.
Kryeministri tha se kjo situatë cenon parimin themelor të ndarjes së pushteteve dhe rrezikon pavarësinë e ekzekutivit nga pushteti gjyqësor. Ai shtoi se një vendim i qartë i Gjykatës Kushtetuese do të mjaftonte për të shmangur një precedent që, sipas tij, nuk ekziston në asnjë vend tjetër demokratik.
Në fund, kryeministri u drejtua kritikëve të shumicës qeverisëse, duke thënë se përpjekja për ndërtimin e shtetit ligjor dhe integrimin europian nuk do të kthehet në kosto politike për qeverinë. Sipas tij, kjo betejë ka një garant të vetëm: shumicën aktuale qeverisëse dhe angazhimin e saj për drejtësi dhe rrugën europiane të Shqipërisë.
Pjesa e plotë – Mosvendimmarrja e Gjykatës Kushtetuese
Shënimi i fundit i ditës, por jo për nga rëndësia, është ai që lidhet me Gjykatën Kushtetuese, e cila nuk e ka gjetur dot forcën për të mos e lejuar rimarrjen peng të qeverisë së Shqipërisë me një mjet të paparë dhe të padëgjuar në botën demokratike, siç është pezullimi i një anëtari qeverie nga një prokuror dhe një gjykatës në një seancë paraprake, pra pa filluar akoma gjyqi.
Kështu, Shqipëria bëhet për herë të dytë, në dy muaj, shembulli i parë i një budallallëku botëror sepse Gjykata Kushtetuese u mbyt me lugën e ujit të turbullt të tyre që Servantes në librin e tij të famshëm Don Kishoti i Mançës i quan arsyet e Mosarsyes.
Por fakti është që mosvendimmarrja e Gjykatës Kushtetuese e kthen në fuqi pezullimin e ministers, e cila, që të jemi shumë të qartë, pavarësisht se qartësia është një luks dhe një luks i rrallë që mund ta kërkosh, por vështirë ta gjesh në turbullirën e 700 tenxhereve politike e mediatike, nuk akuzohet për korrupsion, as nga vetë prokurori që shpiku pezullimin e anëtarit të qeverisë me vendim të një seance të mbyllur të përgatitjes së një gjyqi.
Sidoqoftë, zhbërja e kësaj shpikjeje 100% “Made in Albania” e drejtësisë së re dhe e drejtësisë ende të papjekur shqiptare, e cila nuk ka lidhje me rastin dhe çështjen konkrete po me një parim të panegociueshëm të demokracisë mbetet një domosdoshmëri për të rigarantuar pavarësinë ekzekutive të parlamentit nga pushteti gjyqësor.
Kështu që, ne do ta vazhdojmë këtë betejë, ku na thirri me pahir çartja antidemokratike e pezullimit të një anëtari qeverie dhe ku fatkeqësisht na mban akoma sot pafuqia e Gjykatës Kushtetuese për të marrë një vendim sa të thjeshtë, – është vendim shumë i thjeshtë se mjafton të marrësh shembull çdo vend të botës që do apo të gjithë vendet e botës bashkë dhe nuk do të gjesh dot një gjë të ngjashme, – por një vendim po aq dhe të nevojshëm për të mos e lënë Shqipërinë vendin e vetëm në planet, ku sot aktualisht me këtë brutalitet të rilegjitimuar nga kjo mosvendimmarrje vetë Presidenti i Republikës mund të pezullohet nga i pari prokuror që gdhihet me këtë ide në kokë.
Në ndërkohë, kam dhe diçka tjetër.
Kujtdo që ka vënë buzën në gaz apo ka nxjerrë gjuhën jashtë pas mosvendimit të Kushtetueses dhe e bën hosana dhe fërkon duart me kuturisjet e modës së re të arresteve pa gjyq, të cilat arritën një kulm të ri këtë javë me 30 e kusur fletë-arresti të prera nga një prokuror në Durrës, i cili në fakt nuk paraburgosi vetëm veten e vet, – se të gjitha çfarë kishte rreth e rrotull për një çështje që nuk përmbush asnjë kusht, zero, hiç nga ato që Këshilli i Europës dhe drejtësia demokratike përcakton si kushte të domosdoshme për arrestin, – i futi në një thes, – u them një gjë, – kush beson se përpjekja e natyrshme për shtetin ligjor e të gjithëve bashkë, e jona, qeveri, parlament, drejtësi, me të gjitha të përpjetat dhe të tatëpjetat e saj, arritjet dhe lajthitjet e drejtësisë së re, do të prodhojë ndonjëherë kosto për këtë shumicë qeverisëse, të cilat do ta kthejnë në punë mullirin e prishur të opozitave, gabon ditë dhe natë sepse nuk kupton atë që e kupton shumë qartë populli shqiptar, njeriu i zakonshëm i Shqipërisë. Lufta për drejtësi, për shtet ligjor demokratik, për Shqipërinë europiane në Bashkimin Europian, ka vetëm një garant, ende sot për sot, mua dhe këtë shumicë qeverisëse.
Kaq e thjeshtë është!
