Politico: Skandali ‘Epstein’ po rrëzon klasën politike të Evropës, asnjë pasojë në SHBA

SHBA- Këtej Atlantikut, po bien ‘koka’ për shkak të zbulimeve mbi Jeffrey Epstein. Në Norvegji, një diplomat i njohur është pezulluar dhe është hapur një hetim policor ndaj një ish-kryeministri.
Në Mbretërinë e Bashkuar, ish-ambasadori në SHBA është shkarkuar; të martën ai dha dorëheqjen edhe nga Dhoma e Lordëve. Policia po shqyrton raportimet se ai ka ndarë me Epstein informacione të ndjeshme për tregun.
Andrew Mountbatten-Windsor, i njohur më parë si Princi Andrew, u zhvesh nga titujt mbretërorë dhe rezidenca e tij. Një organizatë bamirësie e themeluar nga ish-bashkëshortja e tij, Sarah Ferguson, ish-Dukesha e Jorkut, do të mbyllet për një kohë të pacaktuar pas publikimit të email-eve ku ajo e quante Epstein ‘një legjendë’ dhe ‘vëllai që gjithmonë kam dëshiruar të kisha’.
Por ndërsa klasa politike evropiane po përpiqet të pastrojë rrëmujën e saj dhe të përballet me turpin lidhur me lidhjet me të dënuarin për krime seksuale, pa dashje po nxjerr në pah diçka tjetër, mungesën krahasuese të llogaridhënies në SHBA.
Asnjë politikan i rëndësishëm nuk ka rënë. Pasojat kanë qenë të kufizuara. Rrethi është mbyllur për të mbrojtur figurat më të spikatura politike, emrat e të cilëve janë përmendur në dokumentet ligjore të publikuara.
Në Mbretërinë e Bashkuar, ish-ambasadori në SHBA Peter Mandelson, i cili ka thënë se gaboi kur i besoi Epstein pas dënimit të tij dhe kur vazhdoi shoqërinë me të, është kthyer në një barrë për kryeministrin britanik Keir Starmer. Edhe pse Starmer nuk e ka takuar kurrë Epstein, disa po kërkojnë dorëheqjen e tij për emërimin e Mandelsonit. Kryeministri kërkoi falje publikisht të enjten ndaj viktimave të Epstein.
‘Më vjen keq,’ tha Starmer. ‘Më vjen keq për atë që ju është bërë, më vjen keq që kaq shumë njerëz me pushtet ju zhgënjyen, më vjen keq që i besova gënjeshtrave të Mandelsonit dhe e emërova, dhe më vjen keq që edhe tani jeni të detyruar ta shihni këtë histori të shpaloset sërish në publik.’
Në SHBA historia është ndryshe. Partia Republikane e Donald Trumpit në masë të madhe ka shmangur vështrimin ose është rreshtuar në mbrojtje të presidentit, pavarësisht lidhjeve të dokumentuara të tij me Epstein dhe akuzave të tjera të paverifikuara që dolën javën e kaluar.
Trump ka mohuar çdo shkelje në lidhje me akuzat për Epstein, dhe nuk ka prova që ai ka marrë pjesë në operacionin e trafikimit të Epstein. Presidenti gjithashtu ka pohuar se ai dhe Epstein u ndanë vite më parë.
Sekretari i Tregtisë, Howard Lutnick, mbetet i paprekur në postin e tij në kabinet. Lutnick tha në një podcast vitin e kaluar se ishte aq i neveritur nga fqinji i tij Epstein në vitin 2005 sa u zotua të mos ishte më kurrë në të njëjtën dhomë me të. Por kur Departamenti i Drejtësisë publikoi më shumë se tre milionë faqe materiale lidhur me financierin e ndjerë amerikan të premten e kaluar, dolën email-e që sugjeronin një marrëdhënie më të afërt dhe se Lutnick e kishte takuar Epstein disa vite më vonë në një udhëtim në ishullin e tij në Karaibe. Një zëdhënës tha se sekretari i Tregtisë ‘ka pasur ndërveprime të kufizuara me zotin Epstein në prani të bashkëshortes së tij dhe nuk është akuzuar kurrë për shkelje.’ Deri tani nuk ka shenja se kjo ka ndikuar në pozicionin e tij në kabinetin e Trumpit.
Po ashtu, Goldman Sachs dhe drejtori i saj ekzekutiv David Solomon kanë qëndruar krah për krah me këshilltaren e përgjithshme të kompanisë, Kathryn Ruemmler, e cila prej muajsh është përballur me tituj të ashpër për lidhjet e saj me Epstein, përfshirë dhurata si një çantë Hermes me vlerë 9,400 dollarë dhe një trajtim spa në hotelin Four Seasons në Uashington. Solomon i tha Wall Street Journal disa javë më parë se Ruemmler, ish-këshilltare e Shtëpisë së Bardhë për Barack Obamën, ‘respektohet dhe admirohet gjerësisht në kompani.’
Ruemmler ka thënë se pendohet që ‘e kam njohur ndonjëherë dhe kam një ndjeshmëri të madhe për viktimat e krimeve të Epstein.’
Edhe Dr. Peter Attia, autor dhe studiues i njohur për jetëgjatësinë, kontribuues në CBS News, vazhdon detyrën pavarësisht paraqitjes së tij në shumë email-e me Epstein, ku diskutonin për anatominë femërore dhe për faktin se jeta e Epstein ishte ‘kaq e shfrenuar’. Në një email që publikoi në X, Attia kërkoi falje dhe tha se nuk ishte i përfshirë në asnjë aktivitet kriminal, se ndërveprimet e tij me Epstein nuk kishin lidhje me abuzimet apo shfrytëzimin seksual dhe se ai nuk kishte qenë kurrë në avionin apo ishullin e tij, as në festa seksuale.
Disa e shohin reagimin relativisht të kufizuar, në një arenë publike ku dikur mjaftonte tradhtia bashkëshortore apo edhe konsumimi i marihuanës për të shkatërruar një karrierë, si reflektim të standardeve të zbehura në epokën Trump, ku sjelljet e diskutueshme të vetë presidentit dhe polarizimi ekstrem kanë çuar në tolerancë më të madhe ndaj erës së skandalit. Ata përmendin emërimet në kabinet të ish-përfaqësuesit Matt Gaetz nga Florida dhe sekretarit të Mbrojtjes Pete Hegseth, të cilët dikur do të kishin qenë të paimagjinueshëm për shkak të akuzave për përfshirje në krime seksuale, të cilat të dy i kanë mohuar.
‘Një pjesë e kësaj lidhet me kaosin e përgjithshëm në këtë anë të oqeanit, ku ka një rrjedhë të pandërprerë skandalesh që burojnë nga 1600 Pennsylvania Avenue dhe Trump ka vendosur një ton sfidues të refuzimit për të pranuar dhe ndier turp,’ tha Norm Eisen, ish-ambasador amerikan në Çeki dhe kritik i njohur i Trumpit. ‘Ata që duhet të ndiejnë turp po mbyllen brenda.’
Është e vërtetë që disa figura amerikane të lidhura me Epstein janë detyruar të tërhiqen nga jeta publike. Mes tyre janë ish-sekretari i Thesarit Larry Summers, i cili tha se është ‘thellësisht i turpëruar për veprimet e mia dhe e kuptoj dhimbjen që kanë shkaktuar’, si dhe Brad Karp, kryetar i firmës ligjore Paul Weiss, i cili dha dorëheqjen duke thënë se është në interesin më të mirë të firmës. David Ross, ish-drejtor i Muzeut Whitney të Artit Amerikan, dha dorëheqjen këtë javë nga posti i tij në një shkollë arti në Manhattan dhe tha se ndiente turp që kishte rënë pre e gënjeshtrave të Epstein. Por për shumë nga elitat më të njohura që kanë qenë në kontakt me të dënuarin e ndjerë, përfshirë ish-këshilltarin e Trumpit Steve Bannon dhe miliarderin e teknologjisë Elon Musk, pasoja e vetme ka qenë dëmtimi i reputacionit.
‘Ajo që ka rëndësi nuk është publikimi i një pjese të dosjeve të Epstein, por ndjekja penale e atyre që kanë kryer krime të tmerrshme me Epstein,’ shkroi Musk në X. ‘Kur të ketë të paktën një arrestim, do të jetë bërë pak drejtësi. Në të kundërt, e gjithë kjo është performative. Asgjë tjetër veçse shpërqendrim.’
Bannon ka folur pak publikisht për marrëdhënien e tyre, por më parë ka kërkuar një hetim të pavarur mbi dosjet.
Bannon, një vizitor i shpeshtë në shtëpinë e Epstein në Nju Jork, po planifikonte një dokumentar për të rehabilituar imazhin e tij dhe madje po shkëmbente mesazhe për planifikimin e dokumentarit me Epstein ditën kur ai u arrestua në vitin 2019. Megjithatë, ka pak shenja të dukshme që skandali e ka prekur atë: Bannon vazhdon emisionin e tij ‘War Room’ në Rumble dhe komentet e tij politike mbulohen gjerësisht nga media.
Kjo qasje është në përputhje me stilin e Trumpit për të mos lëshuar asnjë centimetër.
‘Ne si amerikanë duhet të shikojmë veten në pasqyrë. Pse nuk po kemi të njëjtin reagim [si Evropa]?’ tha Rufus Gifford, ish-ambasador i emëruar nga Obama në Danimarkë. ‘Pa dyshim që mënyra si ka vepruar Trump ka filtruar në shoqërinë më të gjerë. Por mendoj se pyetja që duhet të bëjmë është nëse kjo ekzistonte edhe para Trumpit, dhe Trump është thjesht simptomë e një problemi më të madh.’/ Politico
