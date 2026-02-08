Mbledhja e parë e Bordit të Paqes më 19 shkurt në Uashington

Kryeministri hungarez Viktor Orban konfirmon pjesëmarrjen dhe takimin me presidentin amerikan Donald Trump.
Mbledhja e parë inauguruese e Bordit të Paqes pritet të mbahet më 19 shkurt në Uashington, në ambientet e Institutit të Paqes, sipas një zyrtari të administratës amerikane. Lajmi është konfirmuar për agjencinë Reuters, ndërsa Shtëpia e Bardhë nuk ka reaguar ende zyrtarisht.
Pjesëmarrjen në këtë mbledhje e ka konfirmuar kryeministri i Hungarisë, Viktor Orban. Gjatë një takimi elektoral, Orban deklaroi se do të udhëtojë drejt Uashingtonit për të marrë pjesë në mbledhjen inauguruese të Këshillit dhe për t’u takuar me presidentin amerikan Donald Trump.
Bordi i Paqes u krijua në fund të muajit janar me iniciativë të Trump dhe drejtohet prej tij. Sipas ish-presidentit amerikan, kjo strukturë synon të kontribuojë në zgjidhjen e konflikteve globale, megjithëse krijimi i saj ka ngjallur shqetësime lidhur me një dobësim të rolit tradicional të Kombeve të Bashkuara në çështjet e paqes dhe sigurisë ndërkombëtare.
Burime diplomatike bëjnë me dije se disa liderë botërorë janë ftuar të bashkohen me këtë organ të ri, ndërsa vendet që synojnë një vend të përhershëm në Bord pritet të kontribuojnë financiarisht me rreth 1 miliard dollarë.
