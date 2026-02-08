Gjykata Kushtetuese la në fuqi pezullimin e Ballukut, Rama: Shpikje 100% “Made in Albania” e drejtësisë së re

Kryeministri reagoi ashpër ndaj vendimit të Gjykatës Kushtetuese, duke e cilësuar precedent të rrezikshëm dhe ndërhyrje në funksionimin e qeverisë.
TIRANË, 8 shkurt 2026 – 10:01
Kryeministri Edi Rama ka reaguar ashpër ndaj vendimit të Gjykatës Kushtetuese për të lënë në fuqi pezullimin nga detyra të zëvendëskryeministres Belinda Balluku, duke rikthyer në fuqi kërkesën e SPAK-ut, i cili po ashtu ka kërkuar arrestimin e saj.
Në podcastin e tij “Flasim”, Rama e cilësoi vendimin si një precedent të rrezikshëm dhe të panjohur në vendet demokratike, duke deklaruar se Gjykata Kushtetuese “nuk gjeti forcën” për të mos lejuar, sipas tij, “marrjen peng të qeverisë” përmes një mekanizmi të pazakontë juridik.
Kryeministri theksoi se pezullimi i një anëtari të qeverisë në një seancë paraprake, të kërkuar nga prokurori dhe të miratuar nga gjykata, përbën një praktikë të panjohur në demokracitë perëndimore. Sipas tij, Shqipëria rrezikon të kthehet në një precedent negativ në nivel ndërkombëtar.
Rama deklaroi gjithashtu se zëvendëskryeministrja Balluku nuk akuzohet për korrupsion, madje as nga vetë prokurori që ka kërkuar masën e pezullimit, ndërsa shtoi se vendimi është marrë në një seancë të mbyllur dhe në fazën përgatitore të procesit gjyqësor.
Ai kritikoi Gjykatën Kushtetuese për mungesë vendimmarrjeje të qartë, duke e cilësuar arsyetimin e saj të paqartë dhe të pajustifikuar. Sipas Ramës, kjo situatë e mban të hapur një konflikt institucional mes pushtetit ekzekutiv dhe gjyqësorit.
“Do ta vijojmë këtë betejë, pa dëshirën tonë, në këtë çarje antidemokratike që ka krijuar pezullimi i një anëtari të qeverisë”, u shpreh Rama, duke shtuar se zhbërja e kësaj praktike është e domosdoshme për të garantuar pavarësinë e Parlamentit dhe funksionimin normal të qeverisë.
Në përfundim, kryeministri deklaroi se lufta për drejtësi, shtet ligjor dhe integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian nuk do të prodhojë kosto politike për mazhorancën qeverisëse, duke theksuar se, sipas tij, kjo betejë ka ende një garant të vetëm: qeverinë që ai drejton.
