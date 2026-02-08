Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Moti, mbeten pa energji elektrike disa fshatra në Lezhë
Transmetuar më 08-02-2026, 08:59

Disa fshatra në qarkun e Lezhës vijojnë të jenë pa energji elektrike që prej mbrëmjes së kaluar, duke krijuar vështirësi për banorët e zonës.

Sipas informacioneve, pa furnizim me energji kanë mbetur zona si Balldreni, Torovica, Malecaj, si dhe disa fshatra të tjerë përreth.

Ende nuk ka një njoftim zyrtar për shkakun e ndërprerjes apo për kohën e rikthimit të energjisë, ndërsa banorët kërkojnë zgjidhje sa më të shpejtë të situatës.

