Këmbimi valutor sot: Si paraqiten dollari, euro dhe monedhat e tjera të huaja

Kursi i këmbimit në tregun shqiptar shënon vlera të qëndrueshme për monedhat kryesore ndërkombëtare.
Në tregun e këmbimit valutor shqiptar, monedhat e huaja shfaqen sot me këto vlera zyrtare të blerjes dhe shitjes.
Një dollar amerikan blihet me 81.2 lekë dhe shitet me 82.2 lekë, duke ruajtur nivele të ngjashme me ditët e fundit.
Monedha evropiane euro blihet me 96.2 lekë dhe shitet me 96.9 lekë, duke vijuar të mbetet valuta më e përdorur në transaksionet financiare në vend.
Franga zvicerane në tregun shqiptar blihet sot me 104.5 lekë dhe shitet me 105.6 lekë, ndërsa paundi britanik blihet me 110.4 lekë dhe shitet me 111.4 lekë.
Ekspertët sugjerojnë që qytetarët dhe bizneset të ndjekin me kujdes luhatjet ditore të kursit të këmbimit, veçanërisht në një periudhë me zhvillime të ndjeshme në tregjet ndërkombëtare.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd