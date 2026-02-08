Kristi shpërthen në lot, dy vëllezërit i bëjnë surprizën e papritur

Kristi nuk i përmbajti lotët gjatë një takimi prekës me dy vëllezërit e tij, të cilët i dhanë mbështetje dhe motivim për të vazhduar garën.
Kristi ka përjetuar një moment tejet emocional në shtëpi, pasi është surprizuar nga vizita e dy vëllezërve të tij. I pari që hyri ishte Xhorxho, dhe sapo e pa, Kristi nuk arriti t’i mbajë lotët. Emocionet u shtuan edhe më tej kur në shtëpi u fut edhe vëllai i tij i vogël, Kejdi, duke e bërë takimin edhe më të veçantë.
Ky takim i ka dhënë forcë Kristin, i cili ka pranuar se ditët e fundit nuk ka qenë në gjendjen më të mirë emocionale. Vëllezërit e tij i qëndruan pranë me fjalë mbështetëse dhe këshilla motivuese, duke e inkurajuar të jetë më aktiv, pozitiv dhe i qeshur gjatë lojës.
“Këndo më shumë, qesh, luaj”, ishin disa nga fjalët që i drejtuan, ndërsa i shprehën besimin e tyre dhe dëshirën që ai ta mbyllë rrugëtimin me fitore.
