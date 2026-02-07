“Raporti i Selin me Gimbon ‘trondit’ lojën e saj me Mirin – Arbëri: ‘Kjo i fut gjuhën brenda Mirit!’”

Një zinxhir shpëtimi ku Selin ka mbrojtur Gimbon, duke thënë se lojën e ka me Mirin dhe se ai është i vetmi banor që nuk do donte të linte shtëpinë, duket se ka ndryshuar dinamikën brenda shtëpisë dhe mënyrën se si ajo luan me Mirin. “Unë me Selin rri edhe për lojë edhe për të jetuar,” tha Miri.
“Duke u kthyer te Prime i parë, një person që i detyrohesha një shpjegim është Gimbo dhe e kam bërë. Sa për Gretën, nuk kam thënë që e dua jashtë, por kam theksuar se i vetmi person që nuk dua të lërë shtëpinë është Mirin, sepse me të kam lojën. Nuk më ka pëlqyer që Miri ka interpretuar si të dua të luaj lojën dyshe. Kur ka ardhur Gimbo, kam vënë re disa situata te Miri që nuk më kanë pëlqyer dhe këto ia kam thënë direkt, jo në dhomën e rrëfimit,” tha Selin.
“Te Prime i kaluar, e kuptoj pozicionin e Selin gjatë bisedës me Mirin, por kuptoj dhe pyetjen tendencioze nga Miri. Mirin e pengon koha në lojën e tij. Ndoshta u ndjeva pak keq gjatë atij klipi, por e di pse Selin i dha atë përgjigje. Unë veproj sipas zemrës sime, jo sipas asaj që më thonë ‘hienat’. Selin është shumë e butë shpirtërisht dhe mundohet të mos prishë balancën mes Mirit dhe meje. Por Miri duhet ta dijë që kjo është realiteti, pavarësisht dëshirës së tij,” shtoi Gimbo.
Situata duket se nuk i ka pëlqyer aspak Mirit, dhe Arbëri ka komentuar se kjo situatë i ka futur “gjuhën brenda” Mirit, duke theksuar tensionin që ka krijuar brenda lojës.
