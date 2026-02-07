Greqi, bastisje masive në Universitetin e Selanikut: 313 të arrestuar pas përplasjes me policinë

Selanik, 7 Shkurt 2026 – Autoritetet greke kanë arrestuar 313 persona pas një incidenti të dhunshëm në kampusin e Universitetit Aristoteli të Selanikut, ku një grup i madh sulmuesish hodhën më shumë se 100 kokteje Molotov ndaj Policisë së Trazirave.
Ngjarja ndodhi në orët e para të mëngjesit, kur turma e veshur me kapuçë u përplas me njësinë e policisë që patrullonte pranë kampusit. Policia reagoi me gaz lotsjellës dhe granata zhurmuese për të ndaluar dhunën.
Si pasojë e përplasjeve, një oficer policie u transportua në spital ushtarak për djegie në fytyrë dhe këmbë, ndërsa një civil 21-vjeçar u trajtua për probleme me frymëmarrjen.
Në një deklaratë zyrtare, universiteti njoftoi se sulmi ishte organizuar nga “ekstremistë jashtë kampusit, të ndihmuar nga disa individë brenda tij”, dhe se nuk ishte dhënë leje për ndonjë aktivitet në ambientet e universitetit. Po zhvillohet një hetim i plotë për të përcaktuar nëse studentët kanë qenë të përfshirë.
Autoritetet nënvizuan se, megjithëse incidentet kundër Policisë së Trazirave pranë universiteteve në Selanik nuk janë të rralla, ky rast dallon për numrin e jashtëzakonshëm të të arrestuarve dhe për përdorimin e mjeteve të forta të sulmit, duke e bërë atë një nga ngjarjet më të rënda në historikun e përplasjeve pranë kampuseve greke.
