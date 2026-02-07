7 ushqimet ‘mrekulli’ për shëndetin

Sipas analizave shkencore mbi më shumë se 1,000 ushqime të papërpunuara, disa prej tyre ofrojnë një kombinim të shkëlqyer të vitaminave, mineraleve, fibrave dhe yndyrnave të shëndetshme. Ja shtatë që ekspertët rekomandojnë të konsumohen më shpesh:
Bajamet
Burim i yndyrnave të shëndetshme dhe vitaminës E.
Ndihmojnë në uljen e kolesterolit të keq, përmirësojnë shëndetin e zorrëve dhe reduktojnë inflamacionin.
Mangoldi (perime me gjethe jeshile)
Përmban nitrate natyrale dhe antioksidantë.
Përmirëson qarkullimin, ul tensionin e gjakut dhe mbron trurin dhe shikimin, sidomos te të moshuarit.
Lakër uji
E pasur me vitamina B, C, E dhe përbërës anti-inflamatorë.
Ndikon pozitivisht në kolesterol, humor dhe shëndetin mendor.
Gjethet e panxharit
Burim hekuri, kalciumi, vitaminash dhe antioksidantësh.
Ndihmojnë në uljen e kolesterolit dhe kanë aktivitet mbrojtës për qelizat.
Farat chia
Përmbajnë fibra dhe omega-3.
Duhet konsumuar të bluara për përfitim maksimal; ndihmojnë zemrën, tretjen dhe imunitetin.
Farat e kungullit
Të pasura me yndyrna të shëndetshme dhe përbërës mbrojtës për sistemin nervor.
Përmirësojnë kujtesën, përqendrimin dhe mirëqenien mendore.
Gjethet e luleradhiqes
Burim vitaminash dhe mineralesh.
Kanë veti anti-inflamatore dhe mbrojnë zemrën; përdoren në sallata, çajra dhe supa.
Mesazhi i ekspertëve: Një dietë e shëndetshme nuk ka nevojë të jetë e shtrenjtë apo e komplikuar. Ushqimet më të thjeshta dhe të zakonshme shpesh ofrojnë përfitimet më të mëdha afatgjata për shëndetin.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd