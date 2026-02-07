Pentagoni ndërpret lidhjet me Harvardin, Hegseth akuzon universitetin për ‘aktivizëm antiamerikan’

Departamenti Amerikan i Mbrojtjes ka njoftuar ndërprerjen e marrëdhënieve akademike me Universitetin e Harvardit, duke përfshirë trajnime ushtarake pasuniversitare, programe bursash dhe certifikime. Vendimi u bë publik nga Sekretari Pete Hegseth, i cili akuzoi universitetin si një “qendër e aktivizmit antiamerikan”.
Hegseth deklaroi se Harvard është kthyer në “fabrikë për ideologji radikale antiamerikane” dhe se programet e tij kërkimore kanë bashkëpunuar me Partinë Komuniste Kineze. Ai gjithashtu kritikoi universitetin për krijimin e një “mjedisi kampusi që festonte Hamasin” dhe për tolerimin e sulmeve ndaj komunitetit hebre.
Midis viteve 2010 dhe 2025, Harvard ka marrë 560 milionë dollarë në dhurata dhe kontrata nga fondacione kineze, donatorë privatë dhe entitete qeveritare, sipas raportimeve të New York Times.
Administrata Trump ka kritikuar vazhdimisht universitetin për mënyrën e trajtimit të protestave pro-palestineze në kampus, pas sulmit ndaj Izraelit më 7 tetor 2023.
Hegseth theksoi se ndërprerja e marrëdhënieve nuk do të prekë personelin ushtarak që aktualisht ndjek mësimet, duke u lejuar atyre të përfundojnë studimet. Përveç kritikave akademike, presidenti Trump javën e kaluar njoftoi se do të kërkojë 1 miliard dollarë dëmshpërblim nga Harvard për mënyrën se si universiteti sipas tij “ka dhënë shumë budallallëqe”.
